January 5, 2024 / 04:51 PM IST

Vijayakanth | తమిళ నటుడు, డీఎండీకే అధినేత కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ (Vijayakanth) గ‌త గురువారం (డిసెంబ‌ర్ 28)కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. శ్వాస సంబంధిత సమస్యతో చెన్నైలోని మియోట్‌ దవాఖానలో చేరగా.. కొవిడ్‌ నిర్ధారణ అయింది. ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుండటంతో వెంటిలేటర్‌పై ఉంచి చికిత్స అందిస్తుండగా.. విజయకాంత్‌ తుదిశ్వాస విడిచారు.

అయితే షూటింగ్‌ కారణంగా విదేశాల్లో ఉన్న కోలీవుడ్ నటుడు సూర్య విజయకాంత్‌ అంత్యక్రియలకు హాజ‌రుకాలేదు. ఇదిలావుంటే.. నేడు చెన్నైకు చేరుకున్న సూర్య నేరుగా డీఎండీకే పార్టీ కార్యాలయంలోని విజ‌యకాంత్ స‌మాధి వ‌ద్ద‌కు వెళ్లి నివాళులు అర్చించారు. ఈ క్ర‌మంలోనే కెప్టెన్ ను గుర్తుచేసుకుంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

విజ‌య కాంత్ మ‌ర‌ణం నన్ను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. ఆయ‌న నాకు పెద్దన్నలాంటివాడు. నాకు సినిమాల‌లో గుర్తింపు రానీ స‌మ‌యంలో ‘పెరియన్నా’ అనే సినిమా కోసం తొలిసారి విజయకాంత్ అన్న‌తో కలిసి ప‌ని చేశా. ఆయ‌న‌తో ఉన్న‌ప్పుడు డ్యాన్స్‌, ఫైట్‌ బాగా చేయాలంటూ ఎంతో ప్రోత్సహించేవారు. ఆయన మరణం చిత్రపరిశ్రమకు తీరని లోటు అని సూర్య వెల్ల‌డించారు.

Never seen #SURIYA anna being this emotional in public 😭💔 pic.twitter.com/4cfMyg4RQg

— Online Suriya Fans Team™ (@OnlineSuriyaFT) January 5, 2024