February 4, 2024 / 12:23 PM IST

Kylian Mbappe : ఫ్రాన్స్ స్టార్ ఫుట్‌బాల‌ర్ కిలియ‌న్ ఎంబాపే (Kylian Mbappe) కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకున్నాడు. కొత్త క్ల‌బ్‌కు మారడంపై కొన్ని రోజులుగా నెల‌కొన్న సందిగ్ద‌త‌కు తెర‌దించాడు. ఎట్ట‌కేల‌కు పారిస్ సెయింట్ జ‌ర్మ‌నీ (PSG) క్ల‌బ్‌ను వీడేందుకు సిద్ధ‌మ‌య్యాడు. త్వ‌ర‌లోనే రియ‌ల్ మాడ్రిడ్‌(Real Madrid)కు చెందిన‌ ఎంబాపే లా లిగా(La Liga) క్ల‌బ్‌తో ఈ ఫార్వ‌ర్డ్ ప్లేయ‌ర్ జ‌ట్టు క‌ట్ట‌నున్నాడు.

అత‌డు2023-24 సీజ‌న్ త‌ర్వాత లా లిగాకు మార‌నున్నాడని ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన వార్త పత్రిక లే ప‌రిసియెన్ వెల్ల‌డించింది. ఎంబాపే 2007లో మొనాకో క్ల‌బ్ నుంచి పీఎస్‌జీలో చేరాడు. అప్ప‌టి నుంచి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ అదే క్ల‌బ్‌తో కొన‌సాగుతున్నాడు.

Kylian Mbappé has reached an agreement to join Real Madrid in the summer when his PSG contract is up, per multiple reports

𝑯𝒆𝒓𝒆 𝒘𝒆 𝒈𝒐 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏…🗣️ pic.twitter.com/X7AOxIjXDn

— B/R Football (@brfootball) February 3, 2024