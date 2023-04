April 15, 2023 / 10:17 PM IST

IPL 2023: పంజాబ్ కింగ్స్ బిగ్ వికెట్ కోల్పోయింది. ధాటిగా ఆడుతున్న‌మాథ్యూ షార్ట్(34) ఔట‌య్యాడు. కృష్ణ‌ప్ప గౌతమ్ వేసిన ఆరో ఓవ‌ర్ ఆఖ‌రి బంతికి అత‌ను క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. దాంతో, 45 ర‌న్స్ వ‌ద్ద పంజాబ్ మూడో వికెట్ ప‌డింది. హ‌ర్‌ప్రీత్ సింగ్ భాటియా(5), సికింద‌ర్ ర‌జా క్రీజులో ఉన్నారు.

Impact Player @gowthamyadav88 strikes!

A soft dismissal for Matthew Short who departs after a quick-fire 34!#PBKS 45/3 at the end of powerplay.

Follow the match ▶️ https://t.co/OHcd6VfDps #TATAIPL | #LSGvPBKS pic.twitter.com/FTJGlaTuw5

— IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2023