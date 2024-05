May 30, 2024 / 04:26 PM IST

Singapore Open : బ్యాడ్మింట‌న్ సూప‌ర్ టోర్నీ టైటిల్ కోసం రెండేండ్లుగా నిరీక్షిస్తున్న‌తెలుగు తేజం పీవీ సింధు(PV Sindhu)కు మ‌రో ఓట‌మి ఎదురైంది. ప్ర‌తిష్టాత్మక‌ సింగ‌పూర్ ఓపెన్ (Singapore Open) 16వ రౌండ్‌లోనే ఆమె ఇంటిదారి ప‌ట్టింది. చిర‌కాల ప్ర‌త్య‌ర్థి క‌రోలినా మ‌రిన్ (Carolina Marin) చేతిలో చిత్తుగా ఓడి ఇంటిదారి ప‌ట్టింది. వారం క్రిత‌మే ‘మలేషియా మాస్ట‌ర్స్‌'(Malaysia Masters)లో ర‌న్న‌ర‌ప్‌గా నిలిచిన సింధు.. సింగ‌పూర్ ఓపెన్‌లో ఫేవ‌రెట్‌గా బ‌రిలోకి దిగింది. అంచ‌నాల‌కు త‌గ్గ‌ట్టే అల‌వోక‌గా రెండో రౌండ్‌కు చేరిన ఆమె ప్రీక్వార్ట‌ర్స్ ద‌శ‌కు ముందే నిష్క్ర‌మించింది.

గురువారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో తొలి సెట్ గెలుపొందిన సింధు అనూహ్యంగా త‌డ‌బ‌డింది. మ‌రిన్ ధాటికి వ‌రుసగా రెండు సెట్ల‌లో చేతులెత్తేసి 21-11, 11-21, 20-22తో మ్యాచ్ చేజార్చుకుంది. 2018 నుంచి స్పెయిన్ ష‌ట్ల‌ర్ మ‌రిన్.. సింధుకు కొర‌క‌రాని కొయ్య‌లా మారింది. దూకుడైన ఆట‌తో ఆమెపై పైచేయి సాధిస్తూ వ‌స్తోంది. ఈ ఆరేండ్ల కాలంలో మ‌రిన్ చేతిలో సింధు ఆరోసారి ఓడిపోయింది. దాంతో, ఒలింపిక్ విజేత అయిన సింధు ఈ ఏడాది ప్యారిస్‌లో ప‌త‌కం గెల‌వ‌డం క‌ష్ట‌మేన‌ని విశ్లేష‌కులు అభిప్రాయ‌పడుతున్నారు. అయితే.. ఆమె మాత్రం ఒలింపిక్స్ ముందు పాజిటివ్ దృక్ఫ‌థంతో ఉండాల‌ని అనుకుంటున్నాన‌ని తెలిపింది.

