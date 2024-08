August 2, 2024 / 05:40 PM IST

Paris Olympics 2024 : పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో భార‌త షూట‌ర్ మ‌ను భాక‌ర్(Manu Bhaker) గురికి తిరుగే లేకుండా పోయింది. ఇప్ప‌టికే రెండు కాంస్య ప‌త‌కాల(Bronze Medals)తో చ‌రిత్ర సృష్టిచిన మ‌ను మ‌రో ప‌త‌కానికి అడుగు దూరంలో నిలిచింది. శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన మ‌హిళ‌ల 25 మీట‌ర్ల పిస్ట‌ల్ ఈవెంట్‌లో అద‌ర‌గొట్టిన మ‌ను ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. ఆగ‌స్టు 3 ఆదివారం ఫైన‌ల్ జ‌రుగ‌నుంది.

శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన 25 మీట‌ర్ల పిస్ట‌ల్ వ్య‌క్తిగ‌త పోటీల్లో మ‌ను భాక‌ర్ అద‌ర‌గొట్టింది. 590 పాయింట్ల‌తో రెండో స్థానం ద‌క్కించుకుంది. హంగేరికి చెందిన వెరోనికా మేజ‌ర్ 592 పాయింట్ల‌తో అగ్ర‌స్థానంలో నిలిచింది. ఇక ఎన్నో ఆశ‌ల‌తో ఒలింపిక్స్‌కు వ‌చ్చిన‌ తెలంగాణ అమ్మాయి ఇషా సింగ్(Esha Singh) తీవ్రంగా నిరాశ‌ప‌రిచింది. ఆసియా క్రీడ‌ల్లో ప‌త‌కాల‌తో మెరిసిన ఆమె 581 పాయింట్లు సాధించి 18వ స్థానానికే ప‌రిమితమైంది.

🚨 Breaking News! @realmanubhaker 🇮🇳 shoots a stunning score of 590 (294+296) to advance to the finals in Women’s 25m Pistol at the Paris Olympics! 🌟🏆 #Paris2024 pic.twitter.com/qnJDP8cx1e

— indianshooting.com (@indianshooting) August 2, 2024