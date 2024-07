INDW vs SLW | మంధాన ఫిఫ్టీ, రీచా ఘోష్ విధ్వంసం.. లంక ముందు భారీ టార్గెట్‌

July 28, 2024 / 04:50 PM IST

INDW vs SLW : మ‌హిళ‌ల ఆసియా క‌ప్ ఫైన‌ల్లో భార‌త జ‌ట్టు (Team India) భారీ స్కోర్ చేసింది. భీక‌ర ఫామ్‌లో ఉన్న ఓపెన‌ర్ స్మృతి మంధాన‌(60) మ‌రోసారి అర్ధ శ‌త‌కంతో మెరిసింది. మిడిలార్డ‌ర్‌లో జెమీమా రోడ్రిగ్స్(29) ధ‌నాధ‌న్ ఆడగా ఆఖ‌ర్లో రీచా ఘోష్‌(30) బౌండ‌రీల‌తో విధ్వంసం సృష్టించింది. దాంతో, టీమిండియా నిర్ణీత ఓవర్లలో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 166 ర‌న్స్ కొట్టింది.

లంక బౌల‌ర్లు స్పిన్‌తో క‌ట్ట‌డి చేయ‌డంతో భార‌త్ స్కోర్ 140 దాట‌డ‌మే క‌ష్ట‌మనిపించింది. కానీ, మంధాన ఔట‌య్యాక వ‌చ్చిన రీచా ఘోష్ మెరుపు బ్యాటింగ్‌తో మ్యాచ్ స్వ‌రూపాన్నే మార్చేసింది. క‌విష దిల్హ‌రి వేసిన 19వ ఓవ‌ర్లో రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్ బాది జ‌ట్టు స్కోర్ 150 దాటించింది. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్లోనూ రీచా బౌండ‌రీ కొట్టి ఔట్ కావ‌డంతో టీమిండియా నిర్ణీత ఓవర్లలో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 166 ర‌న్స్ కొట్టింది.సెమీ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్‌పై 140 ప‌రుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు అప‌సోపాలు ప‌డ్డ లంక ఈసారి ఏం చేస్తుందో చూడాలి.

Innings Break!

Vice-captain @mandhana_smriti‘s elegant 60(47), and brisk knocks from @JemiRodrigues (29 off 16) & @13richaghosh (30 off 14) help #TeamIndia post 165/6.

Over to our bowlers 🙌

Scorecard ▶️ https://t.co/RRCHLLmNEt#WomensAsiaCup2024 | #INDvSL | #ACC | #Final

— BCCI Women (@BCCIWomen) July 28, 2024