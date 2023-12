December 15, 2023 / 04:10 PM IST

MS Dhoni : భార‌త మాజీ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni)పై 10 ఏండ్ల‌ క్రితం బెట్టింగ్, స్పాట్‌ ఫిక్సింగ్ ఆరోప‌ణ‌లు చేసిన ఐపీఎస్ అధికారికి జైలు శిక్ష ప‌డింది. మద్రాస్ హైకోర్టు(Madra High Court) శుక్ర‌వారం జి.సంప‌త్ కుమార్(G.Sampath Kumar) అనే ఆఫీస‌ర్‌కు 15 రోజుల జైలు శిక్ష విధించింది.

ధోనీ దాఖ‌లు చేసిన కోర్టు ధిక్క‌ర‌ణ కేసును ద్విసభ్య ధ‌ర్మాస‌నం విచారించింది. కేసు పూర్వాప‌రాల‌ను నిశితంగా ప‌రిశీలించిన‌ జ‌స్టిస్ ఎస్ ఎస్ సుంద‌ర్(Justice SS Sunder), జ‌స్టిస్ సుంద‌ర్ మోహ‌న్‌(Justice Sunder Mohan)లు సంప‌త్ కుమార్‌కు శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు వెలువ‌రించారు. అంతేకాదు త‌మ తీర్పుపై అప్పీల్ చేసుకునేందుకు సంప‌త్‌కు 30 రోజుల గ‌డువు ఇచ్చారు.

Madras HC sentenced IPS officer Sampath Kumar to 15 days imprisonment in the contempt of court petition filed by Dhoni as the statements claimed he was involved in betting & fixing in 2013. [Bar & Bench]

Bench of Justices SS Sundar & Sunder Mohan suspended the sentence for 30… pic.twitter.com/2kp6R8Azqs

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 15, 2023