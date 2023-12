December 16, 2023 / 01:11 PM IST

AUS vs PAK : ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రుగుతున్న మొద‌టి టెస్టులో పాకిస్థాన్(Pakistan) తొలి ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. రెండో రోజు అద్భుతంగా పోరాడిన పాక్ బ్యాట‌ర్లు మూడో రోజు మూడో సెష‌న్‌లోనే చేతులెత్తేశారు. స్టార్ స్పిన్న‌ర్ నాథ‌న్ లియాన్(Nathan Lyon), స్పీడ్‌స్ట‌ర్ మిచెల్ స్టార్క్(Mitchell Starc) చెల‌రేగ‌డంతో పాక్ 271 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. దాంతో, ఆతిథ్య జ‌ట్టుకు 216 ప‌రుగుల ఆధిక్యం ల‌భించింది.

ఆ త‌ర్వాత రెండో ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన ఆస్ట్రేలియాకు పెద్ద షాక్ త‌గిలింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారీ శ‌త‌కం బాదిన‌ ఓపెన‌ర్‌ డేవిడ్ వార్న‌ర్(0) రెండో ఓవ‌ర్లోనే డ‌కౌట్ అయ్యాడు. కుర్రం ష‌హ‌జాద్ బౌలింగ్‌లో ఇమామ్ ఉల్ హ‌క్ క్యాచ్ ప‌ట్ట‌డంతో వార్న‌ర్ వెనుదిరిగాడు. మ‌రో ఓపెన‌ర్ ఉస్మాన్ ఖ‌వాజా, మార్న‌స్ ల‌బూషేన్ క్రీజులో ఉన్నారు.

పెర్త్ స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా తొలుతు 487 ప‌రుగులు చేసింది. ఓపెన‌ర్ వార్న‌ర్‌(180), షాన్ మార్ష్‌(90) ధ‌నాధన్ ఆడడంతో కొండంత స్కోర్ చేసింది. అనంత‌రం బ్యాటింగ్ చేప‌ట్టిన పాకిస్థాన్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో దీటుగా బ‌దులిచ్చింది. రెండో రోజు ఆట‌ ముగిసే సమయానికి రెండు వికెట్లు కోల్పోయి 132 పరుగులు చేసింది.

