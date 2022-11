November 2, 2022 / 04:01 PM IST

అడిలైడ్‌: టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో బంగ్లాదేశ్ ఓపెన‌ర్ లిట‌న్ దాస్ దూకుడుమీదున్నాడు. శ‌ర‌వేగంగా ర‌న్స్ స్కోర్ చేస్తున్నాడు. ఇండియ‌న్ బౌల‌ర్ల‌ను అత‌ను ధీటుగా ఎదుర్కొంటున్నాడు. 185 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన బంగ్లాదేశ్ జ‌ట్టు ఆరు ఓవ‌ర్ల ప‌వ‌ర్ ప్లేలో వికెట్ న‌ష్ట‌పోకుండా 60 ర‌న్స్ చేసింది. లిట‌న్ దాస్ 26 బంతుల్లో ఏడు ఫోర్లు, మూడు సిక్స‌ర్ల‌తో 59 ర‌న్స్ చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ప్ర‌స్తుతం ఏడ‌వ ఓవ‌ర్ వ‌ద్ద వ‌ర్షం ప‌డ‌డంతో మ్యాచ్‌ను నిలిపేశారు. ఏడు ఓవ‌ర్ల‌లో బంగ్లా 66 ర‌న్స్ చేసింది.

Litton Das brings up his fifty off just 21 balls! 🤯#T20WorldCup | #INDvBAN | 📝: https://t.co/vDRjKeeGvf pic.twitter.com/sPM4wU5vch

— ICC (@ICC) November 2, 2022