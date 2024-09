September 1, 2024 / 06:12 PM IST

PAK vs SL : రావ‌ల్పిండిలో పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్‌ల మ‌ధ్య‌ జ‌రుగుతున్న‌ రెండో టెస్టు ఆస‌క్తిక‌రంగా సాగుతోంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో పాకిస్థాన్‌ను మూడొంద‌ల లోపే క‌ట్ట‌డి చేసిన సంతోషం బంగ్లాకు ద‌క్క‌లేదు. తొలి సెష‌న్‌లో పాక్ పేస‌ర్ ఖుర్ర‌మ్ షెహ్‌జాద్(6/90) విజృంభ‌ణ‌కు బంగ్లా టాపార‌ర్డ‌ర్ కుప్ప‌కూలింది. అయితే ఓవైపు వికెట్లు ప‌డుతున్నా లిట్ట‌న్ దాస్(138) మొండిగా పోరాడాడు. మెహిదీ హ‌స‌న్ మిరాజ్(78)తో క‌లిసి పాక్ బౌలర్ల‌పై ఎదురుదాడికి దిగి సూప‌ర్ సెంచ‌రీతో జ‌ట్టును ఆదుకున్నాడు. కానీ, అఘా స‌ల్మాన్ అత‌డిని వెన‌క్కి పంపాక బంగ్లా ఇన్నింగ్స్ 262 వ‌ద్దే ముగిసింది. దాంతో, ఆతిథ్య‌ పాకిస్థాన్‌కు 12 ప‌రుగుల ఆధిక్యం ల‌భించింది.

సిరీస్ విజేత‌ను నిర్ణ‌యించే రెండో టెస్టులో బౌల‌ర్ల ఆధిప‌త్యం న‌డుస్తోంది. మూడో రోజు తొలి సెష‌న్‌లోనే బంగ్లాకు ఆదిలోనే షాక్. పేస‌ర్ ఖుర్ర‌మ్ హెహ్‌జాబ్ బుల్లెట్ బంతుల‌తో వ‌ణికించి తొలి మూడు వికెట్లు ప‌డగొట్టాడు. తొలుత‌ ఓపెన‌ర్ జ‌కీర్ హ‌స‌న్‌(1)ని బౌల్డ్ చేసిన ఖుర్ర‌మ్.. 5 ప‌రుగుల వ్య‌వ‌ధిలోనే మ‌రో ఓపెన‌ర్ ష‌ద్న‌మ్ ఇస్లామ్(10)ను దొర‌బుచ్చుకున్నాడు. ఆ షాక్ నుంచి తేరుకునేలోపే కెప్టెన్ న‌జ్ముల్ హుసేన్ శాంటో(4)ను బౌల్డ్ చేసి బంగ్లాను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. మ‌రో ఎండ్‌లో మిర్ హ‌మ్జా సైతం చెల‌రేగ‌గా 26 ప‌రుగుల‌కే బంగ్లా స‌గం వికెట్లు కోల్పోయింది.

🤝 165-run stand with Mehidy Hasan Miraz

💪 69-run partnership with Hasan Mahmud

From 26/6, Litton Das and the lower order have taken Bangladesh to just 12 runs shy of Pakistan’s total in Rawalpindi 😮 https://t.co/1CSHXUZXFy #PAKvBAN pic.twitter.com/7EUii19DoI

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 1, 2024