December 26, 2023 / 03:37 PM IST

AUS vs PAK : స్వ‌దేశంలో పాకిస్థాన్‌తో జ‌రుగుతున్న బాక్సింగ్ డే టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా పోరాడుతోంది. వ‌ర్షం అంత‌రాయం కలిగించిన మ్యాచ్‌లో తొలి రోజు ఆట ముగిసేస‌మ‌యానికి 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 187 ప‌రుగులు చేసింది. మార్న‌స్ ల‌బూషేన్(44), ట్రావిస్ హెడ్(9) క్రీజులో ఉన్నారు. అయితే.. మూడో సెష‌న్‌లో ఆస‌క్తిక‌ర సంఘ‌ట‌న జ‌రిగింది.

హ‌స‌న్ అలీ బౌలింగ్ చేస్తుండగా మైదానంలోకి పావురాల(Pigeon) గుంపు వ‌చ్చింది. స్ట్ర‌యిక్‌లో ఉన్న స్మిత్ వాటిని చూసి ప‌క్క‌కు జ‌రిగాడు. అది గ‌మ‌నించిన ల‌బూషేన్ ప‌రుగెత్తుతూ పావురాల వైపు వెళ్లాడు. బ్యాటును ఝులిపిస్తూ వాటిని త‌రిమే ప్ర‌య‌త్నం చేశాడు. మ‌రోవైపు అలీ కూడా పావురాల‌ను వెళ్ల‌గొట్ట‌డంలో ఆసీస్ స్టార్‌కు సాయ‌పడ్డాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది.

A few pigeons were behind the bowler – so Marnus Labuschagne and Hasan Ali decided to move them along! #AUSvPAK pic.twitter.com/BI2sGZA0eb

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2023