April 6, 2024 / 11:16 PM IST

IPL 2024 RR vs RCB : ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్(Rajasthan Royals) మరో విజ‌యం సాధించింది. పింక్ ప్రామిస్‌తో బ‌రిలోకి దిగిన రాజ‌స్థాన్.. రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(RCB)పై 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఆర్సీబీ నిర్దేశించిన 184 ప‌రుగుల‌ భారీ ఛేద‌న‌లో విధ్వ‌సంక ఓపెన‌ర్ జోస్ బట్ల‌ర్‌(100 నాటౌట్) సెంచ‌రీ బాద‌గా..కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్(69) చిత‌క్కొట్టాడు.

బట్ల‌ర్‌, శాంస‌న్‌లు వికెట్‌కు 148 ర‌న్స్ జోడించి బెంగ‌ళూరు ఆశ‌ల‌పై నీళ్లు చ‌ల్లారు. స్వ‌ల్ప వ్య‌వ‌ధిలోనే రెండు వికెట్లు ప‌డినా హెట్‌మైర్(11 నాటౌట్) క‌లిసి బ‌ట్ల‌ర్ జ‌ట్టును విజ‌య తీరాల‌కు చేర్చాడు. ఇక‌ బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్‌లో చెత్త ప్ర‌ద‌ర్శ‌న క‌న‌బ‌రిచిన‌ ఆర్సీబీ నాలుగో ఓట‌మి చ‌విచూసింది.

And with that victory, the move to the 🔝 of the Points Table 😎💪

4⃣ wins in 4⃣ matches for the @rajasthanroyals 🩷

భారీ ఛేద‌న‌లో రాజ‌స్థాన్‌కు శుభారంభం ద‌క్క‌లేదు. ఈ సీజ‌న్‌లో ఒక్క పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌ని ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(0) ఔట‌య్యాడు. టాప్లే బౌలింగ్‌లో ఫ్రంట్ ఫుట్ వ‌చ్చిన య‌శ‌స్వీ మిడాఫ్‌లో మ్యాక్స్‌వెల్‌కు దొరికాడు. ఐదు ఓవ‌ర్ల వ‌ర‌కు స్లోగా సాగిన రాజ‌స్థాన్ ఇన్నింగ్స్ 6వ ఓవ‌ర్‌లో ఊపందుకుంది. మ‌యాంక్ ద‌గ‌ర్ వేసిన ఆ ఓవ‌ర్లో బ‌ట్ల‌ర్ రెచ్చిపోయాడు. ఏకంగా మూడు ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్‌తో 20 ర‌న్స్ పిండుకున్నాడు. శాంస‌న్ కాస్త కుదురుకున్నాక బౌండ‌రీలతో చెల‌రేగాడు.

What a way to finish the game 🔥🔥

HUNDRED with a SIX!

వీళ్ల జోరుకు ఆర్సీబీ ఫీల్డ‌ర్ల వైఫ‌ల్యం కూడా తోడ‌వ్వ‌డంతో ల‌క్ష్యం క‌రుగుతూ వ‌చ్చింది. అయితే.. సిరాజ్ బౌలింగ్‌లో శాంస‌న్ జ‌ట్టు స్కోర్ 148 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఔట‌య్యాడు. అప్పటికీ విజ‌యానికి ఇంకా 36 ర‌న్స్ కావాలి. కానీ, స్వ‌ల్ప వ్య‌వ‌ధిలోనే రియాన్ ప‌రాగ్(4) ధ్రువ్ జురెల్(2)లు వెనుదిరిగారు. అయితే.. బ‌ట్ల‌ర్‌తో క‌లిసిన హెట్‌మైర్(11 నాటౌట్) స‌మ‌యోచితంగా ఆడాడు. ఇక 20వ ఓవ‌ర్ తొలి బంతికి సిక్స‌ర్ బాదిన బట్ల‌ర్ సెంచ‌రీ సాధించ‌డంతో పాటు జ‌ట్టును గెలిపించాడు.

The @rajasthanroyals captain is leading from the front in the chase 💪

Sanju Samson show is 🔛 in Jaipur as he reaches 68*

Watch the match LIVE on @StarSportsIndia and @JioCinema 💻📱#TATAIPL | #RRvRCB pic.twitter.com/zlIaO1LZPb

— IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2024