August 15, 2023 / 05:09 PM IST

Virat Kohli : భార‌తదేశం న‌లుమూలాలా ఈరోజు త్రివ‌ర్ణ ప‌తాకం రెప‌రెప‌లాడింది. ‘బోలో స్వంత‌త్ర భార‌త్‌కీ జై’ నినాదాల‌తో దేశ‌మంతా మార్మోగిపోయింది. బ్రిటీష్‌వాళ్ల‌పై పోరాడిన వీరుల‌ను, మ‌హ‌నీయుల‌ను యావ‌త్ ప్ర‌జానీకం స్మ‌రించుకుంది. 77వ జెండా పండుగ(Independence Day) సందర్భంగా భార‌త మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) కూడా కొన్ని జ్ఞాప‌కాల్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు. అంద‌రిలానే త‌న‌కు కూడా ఆగ‌స్టు 15 చాలా ప్ర‌త్యేక‌మ‌ని అన్నాడు.

‘మ‌న‌దేశ చ‌రిత్ర‌లో ఆగ‌స్టు 15 చాలా ముఖ్య‌మైన రోజు. ప్ర‌తి ఏడాది ఈ రోజున దేశ‌వ్యాప్తంగా సంబురాలు అంబ‌రాన్ని తాకుతాయి. నాకైతే స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం చాలా ప్ర‌త్యేకం. ఎందుకో తెలుసా..? ఆగ‌స్టు 15న మానాన్న ప్రేమ్ కోహ్లీ(Prem Kohli) పుట్టిన‌రోజు. అందుక‌ని ప్ర‌తి ఏడు ఇండిపెండెన్స్ డే, మా డాడీ బర్త్ డేని క‌లిపి చేసుకుంటాం’ అని కోహ్లీ వెల్ల‌డించాడు. విరాట్ తండ్రి 2006లో గుండెపోటుతో మ‌ర‌ణించాడు.

The reason behind #IndependenceDay being extra special to him, on and off the ground memories of this historic day and more – @imVkohli takes us through it all.#AsiaCupOnStar #Cricket #FollowTheBlues pic.twitter.com/3rzlCxsTow

— Star Sports (@StarSportsIndia) August 15, 2023