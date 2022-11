November 12, 2022 / 10:16 AM IST

మెల్‌బోర్న్‌: టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో ఇండియా సెమీస్‌లోనే ఇంటిదారి ప‌ట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆదివారం ఫైన‌ల్లో పాకిస్థాన్‌, ఇంగ్లండ్ ఢీకొనున్నాయి. అయితే ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ద టోర్న‌మెంట్ రేసులో విరాట్ కోహ్లీ ముందున్నాడు. టోర్నీలో అత‌ను అత్య‌ధికంగా 296 ర‌న్స్ చేశాడు. సెమీస్‌లోనూ కోహ్లీ హాఫ్ సెంచ‌రీతో ఆక‌ట్టుకున్న విష‌యం తెలిసిందే.

