December 28, 2023 / 08:12 PM IST

IND vs RSA : సెంచూరియ‌న్‌లో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో విరాట్ కోహ్లీ(59) హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. ఒక‌వైపు వికెట్లు ప‌డుతున్నా ఏకాగ్ర‌త‌తో ఆడిన విరాట్ బ‌ర్గ‌ర్ ఓవ‌ర్లో బౌండ‌రీతో ఫిఫ్టీ సాధించాడు. కానీ, మ‌రోవైపు వ‌చ్చిన వాళ్లు వ‌చ్చిన‌ట్టు పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌డుతున్నారు. శార్థూల్ ఠాకూర్(2)ను ర‌బాడ ఔట్ చేయ‌డంతో ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి భార‌త్ ఆలౌట్ ప్ర‌మాదంలో ప‌డింది. ప్ర‌స్తుతం బుమ్రా క్రీజులో ఉన్నాడు. భార‌త్ ఇంకా 50 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డి ఉంది. ఇక మిగిలిన ముగ్గురితో క‌లిసి విరాట్ ఇన్నింగ్స్ ఓట‌మి త‌ప్పిస్తాడా? లేదా? అనేది చూడాలి.

Thakur now falls to KG

India still trail by 58; with 3 wickets in hand, an innings defeat looms #SAvIND

Tune in ⤵️

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 28, 2023