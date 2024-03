March 24, 2024 / 10:00 PM IST

Collins Obuya : ప‌సికూన‌గా పేరొందిన కెన్యా క్రికెట్‌లో కొలిన్స్ ఒబుయా(Collins Obuya) పేరు ఓ సంచ‌ల‌నం. కెరీర్ ఆసాంతం ఆల్‌రౌండర్‌గా అద‌ర‌గొట్టిన‌ ఒబుయా ఆట‌కు వీడ్కోలు ప‌లికాడు. త‌న 22 ఏండ్ల అంత‌ర్జాతీయ కెరీర్‌కు ఆదివారం రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించాడు. అక‌ర్రాలో జ‌రిగిన ఆఫ్రికా గేమ్స్ త‌ర్వాత ఈ దిగ్గ‌జ ఆట‌గాడు క్రికెట్ నుంచి వైదొలుగుతున్న‌ట్టు వెల్ల‌డించాడు. దాంతో, ఉగాండాతో మ్యాచ్ సంద‌ర్భంగా ఇరుజ‌ట్ల ఆట‌గాళ్లు ఒబుయాకు ‘గార్డ్ ఆఫ్ హాన‌ర్‌’తో గౌర‌వించారు. అయితే.. కెరీర్‌లో చివ‌రి మ్యాచ్ ఆడేసిన‌ అత‌డు డ‌కౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు.

’23 ఏండ్ల త‌ర్వాత రిటైర్ అవ్వాల‌ని డిసైడ‌య్యా. కెన్యా త‌ర‌ఫున ఆడ‌డం గొప్ప గౌర‌వం. నా కెరీర్‌లోని మంచి, క‌ష్ట స‌మ‌యాల్లో అండ‌గా నిలిచిన జ‌ట్టు స‌భ్యులు, నా కుటుంబానికి ధ‌న్య‌వాదాలు. ఇన్నేండ్లు క్రికెట్ ఆడ‌డం నిజంగా అదృష్టం’ అని ఒబుయా తెలిపాడు.

What a legend of Kenyan cricket! Fought so many battles, maximum respect for him on and off the field. Go well, Collo @CricketKenya @254cricket @CricketUganda pic.twitter.com/wg5HlpdIpc

— Brian X Masaba (@BrianX49) March 23, 2024