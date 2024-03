March 24, 2024 / 09:26 PM IST

Prithviraj Sukumaran| మాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్ (Prithviraj Sukumaran)‌ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం The Goat Life. వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా బెన్యమిన్‌ రాసిన Aadujeevitham నవల స్ఫూర్తితో తెరకెక్కుతోన్న ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను ఇటీవలే లాంఛ్ చేశారు. పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్‌ మరోసారి తన పాత్రకు ప్రాణం పోశాడని ట్రైలర్‌ చూస్తే అర్థమైపోతుంది. మార్చి 28న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఓ చిట్‌చాట్‌లో పలు ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు. పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్‌ పలు సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ.. నేనెప్పుడైనా హైదరాబాద్‌కు వస్తే..నా సలార్‌ ప్రభాస్‌ను కలుస్తా. ప్రభాస్‌ అందించే అద్భుతమైన ఆహారంతోపాటు గొప్ప ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరిస్తా. టాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీలో ప్రభాస్‌ను డైరెక్ట్‌ చేయాలనుంది. ఒక రోజు.. మేమిద్దరం కలిసి ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్‌ చేయాలన్నాడు. చిరంజీవి సార్‌తో పని చేసే అవకాశాన్ని కోల్పోయానని చెప్పాడు.

సలార్‌2 గురించి మాట్లాడుతూ.. ఇద్దరు ప్రాణ స్నేహితులు బద్ద శత్రువులుగా ఎలా మారారనేది సలార్‌ 2 కథ. సలార్‌ 2 షూటింగ్ అతి త్వరలోనే ప్రారంభం కాబోతుంది. భీమా నాయక్‌, గాడ్ ఫాదర్‌ను చూశా. ఇకపై రీమేక్ ప్రాజెక్టులు ఉండకపోవచ్చని భావిస్తున్నా. రీమేక్స్ తరచుగా ఉండకపోవచ్చని చెప్పుకొచ్చాడు.

Of course we will! The Telugu and Kannada audience matter a lot to us! 22nd – 24th we will be in Hyderabad and Bangalore! Waiting for the Telugu and Kannada censor to be done so that we can open bookings for all languages together all over the world. Thank you for the love! 🙂❤️ https://t.co/ZIH7fLEbfY

— Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) March 21, 2024