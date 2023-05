May 1, 2023 / 06:19 PM IST

IPL 2023 : టీమిండియా మాజీ క్రికెట‌ర్ కేదార్ జాద‌వ్(Kedar Jadhav) జాక్‌పాట్ కొట్టాడు. ఈ ఏడాది మినీ వేలంలో అమ్ముడుపోని అతడిని అదృష్టం వ‌రించింది. రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bangalore) జ‌ట్టు ఆల్‌రౌండ‌ర్ డేవిడ్ విల్లే(ఇంగ్లండ్) స్థానంలో అత‌డిని తీసుకుంది. ఈ వెట‌ర‌న్ ఆల్‌రౌండ‌ర్‌కు కోటి రూపాయ‌లు చెల్లించ‌నుంది. బ్యాటింగ్ విభాగాన్ని బ‌లోపేతం చేసేందుకు ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీ కేదార్‌కు చోటు క‌ల్పించింది. మిడిలార్డ‌ర్‌లో చెల‌రేగి ఆడే కేదార్ స్నిన్ బౌలింగ్ వేయ‌గ‌ల‌డు.

38 ఏళ్ల కేదార్ గ‌తంలో ఆర్సీబీ త‌ర‌ఫున 17 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. డూప్లెసిస్ సేన త‌దుప‌రి మ్యాచుల్లో అత‌డు తుది జ‌ట్టులో ఉండే అవ‌కాశం ఉంది. ఈ సీజ‌న్‌లో నాలుగు మ్యాచ్‌లు ఆడిన విల్లే పెద్ద‌గా రాణించ‌లేదు. కేవ‌లం మూడు వికెట్లు తీశాడంతే. కాలికి గాయం కార‌ణంగా విల్లో ఈ సీజ‌న్ మొత్తానికి దూరం కానున్నాడు.

🔊 ANNOUNCEMENT 🔊

Indian all-rounder Kedar Jadhav replaces injured David Willey for the remainder of #IPL2023.

Welcome back to #ನಮ್ಮRCB, Kedar Jadhav! 🙌#PlayBold @JadhavKedar pic.twitter.com/RkhI9Tvpi1

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 1, 2023