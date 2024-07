July 20, 2024 / 06:28 PM IST

ENG vs WI : ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్ వేదికగా జ‌రుగుతున్న‌రెండో టెస్టులో వెస్టిండీస్(West Indies) దీటుగా బదులిస్తోంది. లార్డ్స్‌లో తేలిపోయిన క‌రీబియ‌న్ బ్యాట‌ర్లు ఇంగ్లండ్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేస్తూ జ‌ట్టుకు కొండంత స్కోర్ అందించారు. క‌వెమ్ హొడ్గే(120) తొలి సెంచ‌రీతో గ‌ర్జించ‌గా, అలిక్ అథ‌న‌జె(82), వికెట్ కీప‌ర్ జాషువా డ సిల్వా(82 నాటౌట్‌)లు అర్ధ శ‌త‌కాలు బాదేశారు. దాంతో, విండీస్ తామేమీ త‌క్కువ కాదంటూ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో నాలుగొంద‌లు కొట్టింది. అయితే సీనియ‌ర్ పేస‌ర్ క్రిస్ వోక్స్ విజృంభ‌ణ‌తో మూడో రోజు ప‌ర్యాట‌క జ‌ట్టు 457 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌట‌య్యింది. దాంతో, క్రెగ్ బ్రాత్‌వైట్ సేన‌కు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 41 ప‌రుగుల ఆధిక్యం ల‌భించింది.

ఇంగ్లండ్, వెస్టిండీస్‌ల మ‌ధ్య రెండో టెస్టు ర‌స‌ప‌ట్టులో సాగుతోంది. ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్‌లో బ‌జ్‌బాల్‌కు కౌంట‌ర్ అటాక్‌గా విండీస్ బ్యాట‌ర్లు దంచేశారు. దాంతో, రెండో రోజు తొంద‌ర‌గానే టాపార్డ‌ర్‌ను కూల్చిన ఆనందం బెన్ స్టోక్స్ బృందానికి లేకుండా పోయింది. కవెం హొడ్గే(120), అలిక్ అథ‌న‌జె(82)లు రెండో సెష‌న్‌లో బౌండ‌రీల వ‌ర్షం కురిపించారు.

Valuable lower order contributions give West Indies the lead against England 👏 #WTC25 | 📝 #ENGvWI : https://t.co/vrnDzpGI5a pic.twitter.com/vaxLAj9awZ



మార్క్ వుడ్ 152 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో సంధించిన బంతుల‌ను సైతం అల‌కోవ‌గా అడ్డుకొని నాలుగో వికెట్‌కు 175 ప‌రుగులు జోడించారు. దాంతో, రెండో రోజు ఆట ముగిసే స‌రికి వెస్టిండీస్ 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 345 ప‌రుగులు చేసింది. అయితే.. నాలుగో రోజు క్రిస్ వోక్స్ నిప్పులు చెరుగుతూ విండీస్‌ను ఆలౌట్ ప్ర‌మాదంలోకి నెట్టాడు. మార్క్ వుడ్ ఓవ‌ర్లో ష‌మ‌ర్ జోసెఫ్(33) ఔట్ కావ‌డంతో వెస్టిండీస్ 457 వ‌ద్ద ఆలౌట‌య్యింది.

A terrific hundred from Kavem Hodge, the first by a West Indies batter in England since 2017 👏#WTC25 | #ENGvWI 📝: https://t.co/e1Jwl5XXvw pic.twitter.com/8TpQLcoeVd

— ICC (@ICC) July 19, 2024