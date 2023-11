November 4, 2023 / 12:55 PM IST

ODI World Cup 2023 : కివీస్ కెప్టెన్‌ కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ (65) వ‌చ్చీ రాగానే హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. బెంగ‌ళూరులో పాక్ బౌలర్ల‌ను ఉతికారేస్తూ ఫిఫ్టీ సాధించాడు. మ‌రోవైపు ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(87) కూడా దంచి కొడుతున్నాడు. వీళ్లిద్ద‌రూ రెండో వికెట్‌కు 136 ప‌రుగులు జోడించారు. దాంతో, 29 ఓవ‌ర్ల‌కు కివీస్ వికెట్ న‌ష్టానికి 200 ప‌రుగులు చేసింది. ఇంకా 21 ఓవ‌ర్లు ఉండ‌డంతో న్యూజిలాండ్ 350 ప్ల‌స్ స్కోర్ చేసేలా క‌నిపిస్తోంది.

Missed four games but it’s consecutive World Cup fifties for Kane Williamson!

