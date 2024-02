Kane Williamson | సొంత‌గ‌డ్డ‌పై రికార్డు సెంచరీ.. బ్రాడ్‌మ‌న్, కోహ్లీని దాటేసిన‌ విలియ‌మ్స‌న్

Kane Williamson : స్వ‌దేశంలో ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రుగుతున్న టెస్టు సిరీస్‌లో కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ (Kane Williamson) శ‌త‌కంతో గ‌ర్జించాడు. ఫ్యాబ్ 4లో ఒక‌డైన ఈ స్టార్ బ్యాట‌ర్ 30వ సెంచ‌రీతో రికార్డు సృష్టించాడు. త‌ద్వారా సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో అత్య‌ధిక సార్లు మూడంకెల స్కోర్ సాధించిన...

February 4, 2024 / 03:48 PM IST

Kane Williamson : స్వ‌దేశంలో ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రుగుతున్న టెస్టు సిరీస్‌లో కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ (Kane Williamson) శ‌త‌కంతో గ‌ర్జించాడు. మ‌రోసారి క్లాస్ ఇన్నింగ్స్‌తో అల‌రించిన కేన్ మామ 30వ సెంచ‌రీతో రికార్డులు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో అత్య‌ధిక సార్లు మూడంకెల స్కోర్ సాధించిన మూడో ఆట‌గాడిగా నిలిచాడు.

ఈ సెంచ‌రీతో అత‌డు క్రికెట్ దిగ్గ‌జం డాన్ బ్రాడ్‌మ‌న్ (D0n Bradman)తో పాటు ఫ్యాబ్ 4లో ఉన్న‌ విరాట్ కోహ్లీ (Virat Kohli) రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ జో రూట్(Joe Root) రికార్డ‌ను స‌మం చేశాడు. మ‌రో రెండు సెంచ‌రీలు కొడితే ఈ కివీస్ మాజీ సార‌థి స్టీవ్ స్మిత్‌(Steven Smith) స‌ర‌స‌న నిలుస్తాడు.

Kane Williamson equals Joe Root in most Test centuries among the Fab 4️⃣ pic.twitter.com/3pqELoET1M — CricTracker (@Cricketracker) February 4, 2024

ప్ర‌పంచంలోని అత్యుత్త‌మ బ్యాట‌ర్లుగా గుర్తింపు పొందిన స్మిత్, విలియ‌మ్స‌న్, కోహ్లీ, రూట్‌లు.. 2014లో టెస్టు అరంగేట్రం చేశారు. అప్ప‌టి నుంచి త‌మ చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ ఇన్నింగ్స్‌ల‌తో ఫ్యాన్స్‌ను అల‌రిస్తూ వ‌స్తున్నారు. దాంతో, న్యూజిలాండ్ మాజీ ఆట‌గాడు మార్టిన్ క్రొవే(Martin Crowe) ఈ న‌లుగురిని ఫ్యాబ్4 అని తొలిసారి పిలిచాడు. ఆ పేరుకు న్యాయం చేస్తూ ఈ న‌లుగురు టెస్టు క్రికెట్‌లో ప‌రుగుల వ‌రద పారిస్తున్నారు.

The No.1 ranked Test batter skips ahead of Don Bradman & Virat Kohli in the 💯 list Special player this Kane Williamson 🙌#NZvSA pic.twitter.com/D7H4BMQDGN — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 4, 2024

బే ఓవ‌ల్‌లో జ‌రుగుతున్న మొద‌టి టెస్టులో టాస్ గెలిచిన ద‌క్షిణాఫ్రికా బౌలింగ్ తీసుకుంది. టామ్ లాథ‌మ్(20), డెవాన్ కాన్వే(1)లు స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే వెనుదిరిగినా.. ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(118 నాటౌట్ : 211 బంతుల్లో 13 ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్), విలియ‌మ్స‌న్‌(112 నాటౌట్ : 259 బంతుల్లో 15 ఫోర్లు) మాత్రం క్లాస్ ఇన్నింగ్స్‌తో చెల‌రేగారు.

Kane Williamson (112*) and Rachin Ravindra (118*) building a 219* run partnership to start the 1st Tegel Test at Bay Oval. Williamson’s 30th Test hundred and Ravindra’s 1st. Scorecard | https://t.co/nkOjuCrWmw #NZvSA pic.twitter.com/Ca4EBMPe9b — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) February 4, 2024

కుర్రాళ్ల‌తో కూడిన‌ స‌ఫారీ బౌలింగ్ ద‌ళంపై విరుచుకుప‌డుతూ శ‌త‌కాల మోత మోగించారు. వీళ్లిద్ద‌రూ మూడో వికెట్‌కు రికార్డు స్థాయిలో 219 ర‌న్స్ జోడించారు. దాంతో, కివీస్ తొలి రోజు ఆట ముగిసే స‌రికి 258 ర‌న్స్ కొట్టింది.

