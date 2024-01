January 27, 2024 / 01:24 PM IST

Joe Root : ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న‌ తొలి టెస్టులో ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ జో రూట్(Joe Root) అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. టెస్టు ఫార్మాట్‌లో భారత జ‌ట్టు(Team India)పై అత్య‌ధిక ర‌న్స్ కొట్టిన బ్యాట‌ర్‌గా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. త‌ద్వారా ఆస్ట్రేలియా దిగ్గ‌జం రికీ పాంటింగ్(Ricky Ponting) రికార్డును రూట్ బ్రేక్ చేశాడు.

ఫాబ్ 4 ఒక‌డైన ఈ ఇంగ్లండ్ స్టార్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 2 ప‌రుగులు చేశాడు. దాంతో, భార‌త్‌పై 2,557 ప‌రుగులు సాధించాడు. అత‌డు 47 ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే ఈ మైలురాయికి చేరుకోవ‌డం విశేషం. టీమిండియాపై మెరుగైన రికార్డు ఉన్న‌ పాంటింగ్ 51 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 54.36 స‌గ‌టుతో 2,555 ర‌న్స్ కొట్టాడు. ఈ జాబితాలో ఇంగ్లండ్ మాజీ సార‌థి అలెస్ట‌ర్ కుక్() మూడో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు.

Joe Root is now the leading run-scorer against India in Tests 🔝 #INDvENG pic.twitter.com/wBQwI6noDF

