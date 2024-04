April 8, 2024 / 11:10 PM IST

IPL 2024 CSK vs KKR : ఐపీఎల్ 17వ సీజన్‌లో ఉత్కంఠ పోరాటాల‌ను ఆస్వాదించిన అభిమానులు ఏక‌ప‌క్ష మ్యాచ్‌ను క‌ళ్ల‌జూశారు. బౌల‌ర్ల‌పై నిర్దాక్షిణ్యంగా విరుచుకుప‌డే కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్(Kolkata Knight Riders) ప‌వ‌ర్ హిట్ట‌ర్లంతా బ్యాట్ ఝులిపించ‌లేక డ‌గౌట్ చేరారు. మొద‌ట బంతితో ప‌డ‌గొట్టి.. ఆ త‌ర్వాత బ్యాటుతో దంచేసిన‌ డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్(Chennai Super Kings) ఓట‌మన్న‌దే ఎరుగ‌ని కోల్‌క‌తాను చిత్తుగా ఓడించింది.

త‌మ కంచుకోటలో కోల్‌క‌తాకు ముచ్చెమ‌ట‌లు పట్టించిన సీఎస్కే 7 వికెట్ల‌ తేడాతో గెలుపొందింది. ఓపెన‌ర్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్(67 నాటౌట్) కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌గా.. ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ శివం దూబే(28) ఎప్ప‌టిలానే సిక్స‌ర్ల‌తో హోరెత్తించాడు. దీంతో, చెన్నై మూడో విజ‌యం ఖాతాలో వేసుకుంది.

Ruturaj Gaikwad brings 🆙 his maiden 5️⃣0️⃣ of #TATAIPL 2024 👏👏

Skipper leading from the front 🫡



స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ చెన్నైకి షాక్. 27 ప‌రుగుల వ‌ద్ద తొలి వికెట్ ప‌డింది. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో దంచికొట్టిన ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర(15) మ‌రోసారి నిరాశ‌ప‌రిచాడు. వైభ‌వ్ అరోరా బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్ ఆడి చ‌క్ర‌వ‌ర్తికి క్యాచ్ ఇచ్చాడు. ర‌చిన్ వికెట్ ప‌డినా డారిల్ మిచెల్‌(3) జ‌త‌గా గైక్వాడ్ ధాటిగా ఆడాడు. ఈ జోడీని విడ‌దీసేందుకు అయ్య‌ర్ బౌల‌ర్ల‌ను మార్చినా ఫ‌లితం లేకపోయింది.

Finally a sigh of relief for #KKR 👌👌

Sunil Narine gets the wicket of Daryl Mitchell 👏👏

With this wicket, is there a twist in the tale ? 🤔

Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱#TATAIPL | #CSKvKKR | @KKRiders pic.twitter.com/FUVjnqF6gC

— IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2024