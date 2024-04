April 8, 2024 / 09:52 PM IST

Sumit Nagal : భార‌త టెన్నిస్ యువ‌కెర‌టం సుమిత్ నాగల్(Sumit Nagal) చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. మాంటే కార్లో మాస్ట‌ర్స్ (monte carlo masters) టోర్న‌మెంట్‌లో రెండో రౌండ్‌కు చేరిన తొలి భార‌తీయుడిగా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. సోమ‌వారం జ‌రిగిన‌ తొలి రౌండ్‌లో నాగల్ ఇట‌లీకి చెందిన మాట్టియో అర్నాల్డి(Matteo Arnaldi) కి షాకిచ్చాడు. తొలి సెట్ కోల్పోయినా ప‌ట్టువిడువ‌క రెండు సెట్లు గెలుచుకున్నాడు. హోరాహోరీగా జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 5-6, 6-2, 6-4తో మాట్టియోను నాగ‌ల్ మ‌ట్టిక‌రిపించాడు.

Sumit Nagal beats higher-ranked Matteo Arnaldi to advance to 2nd round of Monte Carlo Masters.

Sumit Nagal becomes 1st Indian to win a Masters 1000 match on clay.#SumitNagal #MonteCarloMasters pic.twitter.com/xjAoQMxXXH

— SportsTiger (@The_SportsTiger) April 8, 2024