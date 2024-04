April 29, 2024 / 11:08 PM IST

KKR vs DC : సొంత గ‌డ్డ‌పై పంజాబ్ కింగ్స్ బ్యాట‌ర్ల ఊచ‌కోత‌తో షాక్‌లో ఉండిపోయిన కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ (Kolkata Knight Riders) ఈసారి పంజా విసిరింది. వ‌రుస‌గా రెండు విజ‌యాల‌తో జోరుమీదున్న‌ ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ (Delhi Capitals)ను మ‌రోసారి చిత్తుగా ఓడిచింది. తొలుత బౌల‌ర్లు పంత్ సేను త‌క్కువ‌కే క‌ట్ట‌డి చేయ‌గా.. స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్ ఫిలిప్ సాల్ట్(68) అర్ధ శ‌త‌కంతో క‌దం తొక్కాడు. ఆత‌ర్వాత‌ కెప్టెన్ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్(33 నాటౌట్), వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్‌(26 నాటౌట్)లు ఆడుతూ పాడుతూ కోల్‌క‌తాను గెలిపించారు. దాంతో, మ‌రో బంతులు ఉండ‌గానే మ్యాచ్ ముగించింది. ఇక‌ బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్‌లో విఫ‌లైమ‌న ఢిల్లీ హ్యాట్రిక్ విజ‌యం న‌మోదు చేయ‌లేక‌పోయింది.

ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో ప్లే ఆఫ్స్ రేసు స‌మీక‌ర‌ణాలు మారుతున్న స‌మ‌యంలో కోల్‌క‌తా గ‌ర్జించింది. టాస్ ఓడినా స‌రే ఢిల్లీపై పైచేయి సాధించి ఆరో విజ‌యం ఖాతాలో వేసుకుంది. 154 ప‌ర‌గుల స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో కోల్‌క‌తా ఓపెన‌ర్ ఫిలిప్ సాల్ట్(68) ఉప్పెన‌లా విరుచుకుప‌డ్డాడు. విలియ‌మ్స్ వేసిన‌ తొలి ఓవ‌ర్లో 23 ప‌రుగులు పిండుకున్నాడు. ఆ త‌ర్వాత ఖ‌లీల్ అహ్మ‌ద్ ఓవ‌ర్లో లైఫ్ ల‌భించ‌డంత బ‌తికిపోయిన అత‌డు ఆ త‌ర్వాత బౌండ‌రీ మోత మోగించాడు.

బౌల‌ర్లు మారినా త‌న బాదుడుకు బ్రేక్ లేదంటూ సాల్ట్ అర్ధ సెంచ‌రీతో జ‌ట్టు స్కోర్‌ను ఉరికించాడు. దాంతో, ఆరు ఓవ‌ర్ల‌కే కోల్‌క‌తా వికెట్ కోల్పోకుండా 79 ర‌న్స్ కొట్టింది. అయితే.. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ .. ఓపెన‌ర్లు న‌రైన్‌(15), సాల్ట్‌ను వెన‌క్కి పంపి ఢిల్లీకి ఊర‌ట‌నిచ్చాడు. రింకూ సింగ్(11) విఫ‌లైమ‌నా.. కెప్టెన్ శ్రేయ‌స్‌ అయ్య‌ర్(33 నాటౌట్‌), వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్‌(26 నాటౌట్‌)లు ఏమాత్రం తొంద‌ర‌ప‌డ‌కుండా ఆడారు. నాలుగో వికెట్‌కు 57 ర‌న్స్ జోడించి జ‌ట్టును విజ‌య తీరాల‌కు చేర్చారు. 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందిన కోల్‌క‌తా రెండో స్థానాన్ని ప‌దిలం చేసుకుంది.

An arm-ball to end an entertaining opening act!

గ‌త మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా బ్యాట‌ర్ల ఊచ‌కోత‌కు బలైన ఢిల్లీ ఈసారి బౌల‌ర్ల‌కు త‌లొంచింది. గెల‌వ‌గానే పంత్ బ్యాటింగ్ తీసుకున్నాడు. అయినా స‌రే ఢిల్లీకి క‌ష్టాలు త‌ప్ప‌లేదు. వైభ‌వ్ అరోరా, స్టార్క్ నిప్పులు చెర‌గ‌డంతో ఓపెన‌ర్ పృథ్వీ షా(13), చిచ్చ‌ర‌పిడుగు జేక్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్(12), షాయ్ హోప్(7), యువ‌కెరటం అభిషేక్ పొరెల్‌(18)లు డ‌గౌట్‌కే చేరారు.

Delhi Capitals 93/5 in the 11th over

Varun Chakaravarthy finally gets the #DC Captain ☝️

ఆ త‌ర్వాత స్పిన్న‌ర్ వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి తొలి బంతికే కెప్టెన్ రిష‌భ్ పంత్(27)ను బోల్తా కొట్టించాడు. అక్క‌డితో మొద‌లు.. వ‌చ్చిన వాళ్లంతా పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌ట్టారు. దాంతో, వంద లోపే సగం వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ సీజ‌న్‌లో నిల‌క‌డ‌గా రాణిస్తున్న ట్రిస్ట‌న్ స్ట‌బ్స్(4), అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌(15)లు సైతం స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే పెవిలియ‌న్ చేరారు. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ కుమార్ కుశ‌గ్ర‌(1)ను ఔట్ చేసిన చ‌క్ర‌వ‌ర్తి ఢిల్లీ భారీ స్కోర్ ఆశ‌ల‌కు గండి కొట్టాడు. అయితే.. ర‌సిక్ దార్(8) అండ‌గా కుల్దీప్ యాద‌వ్ (35 నాటౌట్) చివ‌రి దాకా నిల‌బ‌డి పంత్ సేన‌కు పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ అందించాడు.

Innings Break!

Complete bowling performance from #KKR restrict #DC to 153/9

Kuldeep Yadav with a crucial 35*(26) in the end 👌

Will it be enough or will the hosts get back to winning ways? 🤔

