INDvsAFG: అది అశ్విన్‌ లెవల్‌ థింకింగ్‌ అన్న ద్రావిడ్‌.. రోహిత్‌ నిర్ణయంపై ప్రశంసలు

January 18, 2024 / 04:14 PM IST

INDvsAFG: అఫ్గానిస్తాన్‌తో బుధవారం రాత్రి అత్యంత ఉత్కంఠ మధ్య ముగిసిన మూడో టీ20లో భారత్‌.. డబుల్ సూపర్‌ ఓవర్‌లో విజేతగా నిలిచింది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో రోహిత్‌ శర్మ అటు మెయిన్‌ మ్యాచ్‌తో పాటు రెండు సూపర్‌ ఓవర్స్‌లలోనూ అద్భుతంగా ఆడాడు. తొలి సూపర్‌ ఓవర్‌ ఆఖరి బంతికి క్రీజు నుంచి వెనుదిరిగిన (రిటైర్డ్‌ అవుట్‌) రోహిత్‌.. రింకూ సింగ్‌ను పిలిచాడు. మ్యాచ్‌ ముగిశాక ఈ నిర్ణయంపై టీమిండియా హెడ్‌కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రావిడ్‌ ప్రశంసలు కురిపించాడు. భారత సీనియర్‌ స్పిన్‌ ఆల్‌ రౌండర్‌ అశ్విన్‌ లెవల్‌లో రోహిత్‌ ఆలోచించాడని అన్నాడు.

మ్యాచ్‌ అనంతరం ద్రావిడ్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘అది ఆష్‌ (అశ్విన్‌) లెవల్‌ థింకింగ్‌. తనను తాను ఔట్‌ ప్రకటించుకుని పెవిలియన్‌ చేరాడు. రోహిత్‌ నాన్‌ స్ట్రయికర్‌ ఎండ్‌ నుంచి నడుచుకుంటూ పెవిలియన్‌కు వస్తుంటే అసలు అతడు రిటైర్డ్‌ హర్ట్‌గా అవుట్‌ అయ్యాడా..? లేక రిటైర్డ్‌ అవుటా..? అన్నది ఎవరికీ క్లారిటీ లేదు…’ అని అన్నాడు.

Captain Rohit Sharma, Rahul Dravid and players talking about two Super Overs winning the match yesterday.

