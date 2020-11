అదరగొట్టిన ఇషాన్‌, సూర్యకుమార్

దుబాయ్‌ : ఐపీఎల్‌-13 క్వాలిఫయర్‌-1లో భాగంగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ముంబై ఇండియన్స్‌ భారీ స్కోరు సాధించింది. సూర్య కుమార్ యాదవ్‌(51: 38 బంతుల్లో 6ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు), ఇషాన్‌ కిషన్‌(55 నాటౌట్‌: 30 బంతుల్లో 4ఫోర్లు, 3సిక్సర్లు) అర్ధశతకాలకు తోడు క్వింటన్‌ డికాక్‌(40: 25 బంతుల్లో 5ఫోర్లు,సిక్సర్‌) రాణించడంతో ముంబై 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 200 పరుగులు చేసింది.

ఈ ముగ్గురు ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా ఇన్నింగ్స్‌ను ముందుండి నడిపించారు. ఆఖర్లో ఇషాన్‌తో పాటు హార్డ్‌హిట్టర్‌ హార్డిక్‌ పాండ్య(37 నాటౌట్‌: 14 బంతుల్లో 5సిక్సర్లు) మెరుపులు మెరిపించడంతో ముంబై అనూహ్యంగా 200 పరుగుల మార్క్‌ అందుకుంది. ఓవైపు వికెట్లు పడుతున్నా ముంబై ఏ ఆదశలోనూ జోరు తగ్గించలేదు.

ఢిల్లీ బౌలర్లలో రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ ఒక్కడే ముంబైని కట్టడి చేశాడు. కీలక సమయాల్లో స్టార్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ను ఔట్‌ చేసి స్కోరు వేగానికి బ్రేక్‌ వేశాడు. ఐతే మిగతా బౌలర్లు ధారళంగా పరుగులు సమర్పించుకున్నారు. నోర్జ్టే(1/50), డేనియల్‌ శామ్స్‌(0/44) బౌలింగ్‌లో చితక్కొట్టారు.

అశ్విన్‌ బౌలింగ్‌లో ఇద్దరు బ్యాట్స్‌మెన్‌ డకౌటయ్యాడు. టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ముంబైకి శుభారంభం దక్కలేదు. ఆరంభంలోనే ముంబై తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ వేసిన రెండో ఓవర్లోనే కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ ఎల్బీడబ్లూగా వెనుదిరిగాడు. సూర్య కుమార్‌ ఔటవడంతో క్రీజులోకి వచ్చిన పొలార్డ్‌ డకౌటయ్యాడు. అశ్విన్‌ వేసిన 13వ ఓవర్లో భారీ షాట్‌కు యత్నించి రబాడ అద్భుత క్యాచ్‌కు పెవిలియన్‌ చేరాడు.వీరిద్దరూ మినహా మిగతా బ్యాట్స్‌మెన్‌ సమిష్టి ప్రదర్శన చేశారు.

A fine half-century from Suryakumar Yadav & Ishan Kishan and Hardik Pandya's late blitz guide #MumbaiIndians to a mammoth total. #DelhiCapitals chasing this down?????#MIvDC #Dream11IPL pic.twitter.com/ttUmKx8SVu