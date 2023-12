December 16, 2023 / 02:37 PM IST

Josh Little : ఐర్లాండ్ యువ పేసర్ జోష్ లిటిల్(Josh Little) వ‌న్డే క్రికెట్‌లో సంచ‌ల‌నం సృష్టించాడు. జింబాబ్వే ప‌ర్య‌ట‌న‌ (Zimbabwe Tour)లో భాగంగా.. హ‌రారే స్పోర్ట్స్ క్ల‌బ్‌లో శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన రెండో వ‌న్డేలో ఈ స్పీడ్‌గ‌న్ ఆరు వికెట్ల‌తో మెరిశాడు. 10 ఓవ‌ర్లు వేసిన లిటిల్ 36 ప‌రుగుగులు మాత్ర‌మే ఇచ్చి 6 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

త‌ద్వారా వ‌న్డేల్లో ఐర్లాండ్ త‌రఫున‌ అత్తుత్త‌మ గ‌ణాంకాలు న‌మోదు చేశాడు. దాంతో, 2017లో పాల్ స్టిర్లింగ్(Paul Stirling) అఫ్గ‌నిస్థాన్‌పై నెల‌కొల్పిన రికార్డు బ‌ద్ద‌లైంది. స్టిర్లింగ్ 10 ఓవ‌ర్ల‌లో 55 ర‌న్స్ ఇచ్చి ఆరు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

