KL Rahul | పవర్‌ ప్లేలో కేఎల్‌ రాహుల్‌ బ్యాటింగ్‌ చూడడం పరమ బోరింగ్‌..! : కెవిన్‌ పీటర్సన్‌

KL Rahul | ఐపీఎల్‌లో లక్నో సూపర్‌జెయింట్స్‌ కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ బ్యాటింగ్‌పై ఇంగ్లాండ్‌ మాజీ ఆటగాడు కెవిన్‌ పీటర్స్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. పవర్‌ ప్లేలో రాహుల్‌ వేగంగా పరుగులు చేయలేకపోతున్నాడని, తొలి ఆరు ఓవర్లలో బ్యాటింగ్‌ నెమ్మదించిందని విమర్శించాడు. పవర్‌ ప్లేలో అతని బ్యాటింగ్‌ చూడడం పరమ బోరింగ్‌ అయిన విషయమని అంటూ వ్యాఖ్యానించాడు. కేఎల్‌ రాహుల్‌పై పీటర్సన్‌ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సర్వత్రా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. జైపూర్‌ వేదికగా రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కేఎల్‌ రాహుల్‌ 32 బంతులు ఆడి నాలుగు ఫోర్లు, ఓ సిక్సర్‌తో 39 పరుగులు చేశాడు.

రెండుసార్లు అవకాశాలు వచ్చినా.. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకొని భారీ స్కోరును సాధించడంలో విఫలమయ్యాడు. ఇన్నింగ్స్‌ ఓపెనింగ్‌లో ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌ బౌలింగ్‌లో ఆరు బంతులు ఆడిన రాహుల్‌ ఒక్క పరుగు కూడా చేయలేకపోయాడు. పవర్‌ప్లేలో 19 బంతులు ఎదుర్కొన్న రాహుల్‌.. కేవలం 19 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. దాంతో రాహుల్‌ ఆటతీరును చూసి చిర్రెత్తుకొచ్చిన పీటర్సన్‌ కామెంట్రీ సమయంలో అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. అయితే, ఐపీఎల్‌ రాహుల్‌ ఆట తీరు దారుణంగా ఉంది. ఓ వైపు రాహుల్‌తో ఓపెనింగ్‌కు వస్తున్న కైల్‌ మేయర్స్‌ బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్నంత సేపు భారీ షాట్స్‌ ఆడేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా.. లక్నో కెప్టెన్‌ మాత్రం ఢిపెన్స్‌తో అభిమానులను సైతం నిరాశకు గురి చేస్తున్నాడు.

