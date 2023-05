May 17, 2023 / 06:41 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ ప‌ద‌హారో సీజ‌న్ 64వ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్, ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ ఢీ కొంటున్నాయి. ప్లే ఆఫ్స్‌లో ఉండాలంటే పంజాబ్ క‌చ్చితంగా గెల‌వాల్సిన మ్యాచ్ ఇది. ఈ కీల‌క పోరులో స‌త్తా చాటాల‌ని పంజాబ్ జ‌ట్టు భావిస్తోంది. ఓపెన‌ర్ ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్, శిఖ‌ర్ ధావ‌న్, సికింద‌ర్ ర‌జా, హ‌ర్‌ప్రీత్ బ్రార్ సూప‌ర్ ఫామ్ ఆ జ‌ట్ట‌కు క‌లిసిరానుంది. మ‌రోవైపు చెత్త ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో టోర్నీ నుంచి నిష్క్ర‌మించిన ఢిల్లీ విజ‌యం కోసం పోరాడ‌నుంది. ఒకవేళ ఢిల్లీ గెలిస్తే పంజాబ్ ప్లే ఆఫ్స్ అవ‌కాశాలు దెబ్బ‌తింటాయి. దాంతో, ఈమ్యాచ్ ఫ‌లితం ఎలా ఉండ‌నుంద‌నే ఆస‌క్తి అంద‌రిలో నెల‌కొంది.

