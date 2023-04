April 22, 2023 / 07:37 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో మ‌రో ఉత్కంఠ పోరు. ఆఖ‌రి బంతి వ‌ర‌కు విజ‌యం దోబూచులాడిన మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్ గెలుపొందింది. ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌ను 7 ప‌రుగుల తేడాతో ఓడించింది. 136 టార్గెట్ ఛేద‌న‌లో ల‌క్నోను 128కే క‌ట్ట‌డి చేసింది. 20వ ఓవ‌ర్ వేసిన మోహిత్ శ‌ర్మ అద్భుత బౌలింగ్‌తో జ‌ట్టును గెలిపించాడు. నాలుగు వికెట్లు ప‌డ‌డంతో ల‌క్నో అనూహ్యంగా ఓట‌మి పాలైంది. కేఎల్ రాహుల్(68) అర్థ శ‌త‌కం బాదినా ఫ‌లితం లేక‌పోయింది. దాంతో, ల‌క్నో మూడో ఓట‌మిని మూట‌గ‌ట్టుకుది.

మోహిత్ శ‌ర్మ వేసిన 20 ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో రెండో బంతికి కేఎల్ రాహుల్(68) క్యాచ్ ఔట‌య్యాడు. త‌ర్వాత బంతికే స్టోయినిస్ డ‌కౌట‌య్యాడు. నాలుగో బంతికి రెండు ప‌రుగుల‌కు ప్ర‌య‌త్నించి ఆయుష్ బదొని(8) ర‌నౌట‌య్యాడు. ఐదో బంతికి దీప‌క్ హుడా() కూడా ర‌నౌట్ అయ్యాడు. ఆఖ‌రి బంతికి 8 ర‌న్స్ అవ‌స‌ర‌మ‌య్యాయి. కానీ, ఒక్క ప‌రుగు కూడా రాలేదు. దాంతో, గుజ‌రాత్ 7 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది.

