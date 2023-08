August 25, 2023 / 06:07 PM IST

Lionel Messi Bodygaurd : అర్జెంటీనా స్టార్ ఆట‌గాడు లియోన‌ల్ మెస్సీ(Lionel Messi)కి అభిమాన గ‌ణం ఎక్కువ‌. ఎక్క‌డికి వెళ్లినా ఈ స్టార్ ఆట‌గాడిని చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఎగ‌బ‌డుతుంటారు. కొంద‌రైతే సిబ్బంది క‌ళ్లుగ‌ప్పి మైదానంలోకి ప‌రుగెత్తుకొచ్చి మెస్సీని హ‌త్తుకునేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తారు. అభిమానుల ముసుగులో కొంద‌రు అత‌డిపై దాడి చేసే అవ‌కాశం కూడా ఉంది. అలాంటి వాళ్ల‌ను అడ్డుకునేందుకు, మెస్సీని కంటికి రెప్ప‌లా కాపాడేందుకు ఇంట‌ర్ మియామి(Inter Miami) అత‌డికి ఓ అంగ‌ర‌క్ష‌కుడి(Bodygaurd)ని నియ‌మించింది. అత‌ను కండ‌లు తిరిగిన బౌన్స‌ర్ అనుకుంటే పొర‌ప‌డ్డ‌ట్టే. ఎందుకంటే.. అత‌నొక యుద్ధ వీరుడు. మెస్సీపై ఈగ వాల‌కుండా చూసుకుంటున్నఈ క‌ట్ట‌ప్ప‌ పేరు .. యాసిన్ చుకో(Yassine Chueko).

అమెరికాకు చెందిన యాసిన్ ఇరాక్, అఫ్గ‌నిస్థాన్‌లో సైనికుడిగా గ‌స్తీ కాశాడు. అంతేకాదు అమెరికా నౌకా ద‌ళానికి చెందిన‌ సీల్(Navy Seal) విభాగంలో ప‌నిచేసిన అనుభ‌వం ఉంది. అత‌ను మిక్స్‌డ్ మార్ష‌ల్ ఆర్ట్స్‌(Mixed Marshal Arts)లో ఆరి తేరిన వ్య‌క్తి. అందుక‌నే ఇంట‌ర్ మియామి క్ల‌బ్ స‌హ వ్య‌వ‌స్థాప‌కుడు డేవిడ్ బెక్‌హ‌మ్‌(David Beckham) యాసిన్‌ను మెస్సీకి బాడీ గార్డ్‌గా నియ‌మించాడు.

👮‍♂️🇦🇷 During Inter Miami matches, Leo Messi is followed by an ex-US Navy Seal for maximum security.

The bodyguard is a martial arts, boxer and taekwondo expert. He can be seen even following him during matches. pic.twitter.com/Gl8n1UzHXV

— EuroFoot (@eurofootcom) August 24, 2023