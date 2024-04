April 3, 2024 / 05:12 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో వ‌రుస విజ‌యాలతో జోరుమీదున్న ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌(Lucknow Super Giants)కు ఊహించ‌ని షాక్. ఆ జ‌ట్టు స్టార్ పేస‌ర్ శివం మావి(Shivam Mavi) టోర్నీ మొత్తానికి దూర‌మ‌య్యాడు. గాయం కార‌ణంగా ఈ స్పీడ్‌స్టర్ సీజ‌న్ నుంచి వైదొలిగాడు. ఈ విష‌యాన్ని బుధ‌వారం ల‌క్నో ఫ్రాంచైజీ ఎక్స్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డించింది. ‘గాయాల నుంచి కోలుకుని జ‌ట్టుతో క‌లిశాను. కానీ, మ‌ళ్లీ గాయప‌డ్డాడు. దాంతో, సీజ‌న్ మొత్తానికి దూర‌మ‌వుతున్నా. త్వ‌ర‌లోనే నేను పూర్తి ఆరోగ్యంతో మీ ముందుకు వ‌స్తాను’ అని మావి తెలిపాడు.

ప‌దిహేడో సీజ‌న్ మినీ వేలంలో రూ.6.4 కోట్లు ప‌లికిన శివం మావి.. ఈ సీజ‌న్‌లో ఒక్క మ్యాచ్ ఆడ‌లేదు. అత‌డి స్థానంలో ఎవ‌రిని తీసుకుంటారు? అనేది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. ఇప్ప‌టికైతే ల‌క్నో పేస్ యూనిట్‌లో గ‌బ్బా టెస్టు హీరో ష‌మ‌ర్ జోసెఫ్, య‌శ్ ఠాకూర్, మ‌యాంక్ యాద‌వ్, స్టోయినిస్‌లు ఉన్నారు.

You’ll come back stronger, Shivam. And we’re with you all the way. 💙 pic.twitter.com/zYSs3URV1p

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 3, 2024