INDWvsAUSW: సరిగ్గా అదే రోజు.. 64 ఏండ్ల తర్వాత సేమ్‌ ఫీట్‌ రిపీట్‌.. పిక్చర్‌ అబీ బాకీ హై..!

December 24, 2023 / 03:10 PM IST

INDWvsAUSW: ఆస్ట్రేలియాపై భారత మహిళల క్రికెట్‌ జట్లు అత్యద్భుత విజయంతో చరిత్ర సృష్టించింది. ముంబైలోని వాంఖడే వేదికగా ఆదివారం ముగిసిన ఏకైక టెస్టులో పటిష్టమైన ఆసీస్‌ను 8 వికెట్ల తేడాతో ఓడించిన భారత్‌.. పలు రికార్డులను బ్రేక్‌ చేసింది. ఆస్ట్రేలియాపై భారత్‌ (మహిళల)కు ఇదే తొలి టెస్టు విజయం. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో 40 టెస్టులు ఆడిన భారత్‌కు ఇది ఏడో గెలుపు. 1976 నుంచి టెస్టు క్రికెట్‌ ఆడుతున్న భారత మహిళల జట్టు ఆస్ట్రేలియాను ఓడించడం ఇదే ప్రథమం కావడం గమనార్హం.

సరిగ్గా అదే రోజు..

డిసెంబర్‌ 24.. ఈ తేదీతో భారత క్రికెట్‌ జట్టుకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధమున్నట్టుంది. ఆస్ట్రేలియాపై టెస్టులలో భారత పురుషుల జట్టు తొలి విజయం సాధించింది కూడా సరిగ్గా ఇదే రోజు. 1959లో డిసెంబర్‌ 24న కాన్పూర్‌ వేదికగా జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్‌లో నాటి భారత జట్టు.. ఆసీస్‌ను 119 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. 64 ఏండ్ల తర్వాత సరిగ్గా అదే తారీఖున భారత మహిళల జట్టు.. ఆస్ట్రేలియాను ఓడించింది.

పురుషుల కంటే బెటర్‌ రికార్డు..

ఆస్ట్రేలియాతో వాంఖడేలో జరిగిన టెస్ట్‌ ఇండియన్‌ ఉమెన్‌ క్రికెట్‌ టీమ్‌కు 40వ టెస్టు. 40 టెస్టుల తర్వాత రికార్డులు చూస్తే పురుషుల జట్టు కంటే మహిళల జట్టుకే మెరుగైన రికార్డు ఉంది. 1932 నుంచి 1935 మధ్య సరిగ్గా 40 టెస్టుల తర్వాత భారత్‌ మెన్స్‌ క్రికెట్‌ టీమ్‌.. మూడు విజయాలు, 17 పరాజయాలు, 20 డ్రాలతో ఉంది. విజయాల శాతం 7.50 శాతం మాత్రమే. కానీ ఉమెన్స్‌ క్రికెట్‌ టీమ్‌ మాత్రం 1976 – 2023 దాకా 40 టెస్టులలో ఏడు గెలిచి ఆరు ఓడింది. 27 టెస్టులను డ్రా చేసుకుంది. ఉమెన్స్‌ క్రికెట్‌ టీమ్‌ విజయాల శాతం 17.50గా ఉండటం గమనార్హం.

India in Test cricket after first 40 Test matches…

Men: Won 3, Lost 17, Drawn 20 (win% 7.50) from 1932 to 1955

Women: Won 7, Lost 6, Drawn 27 (win% 17.50) from 1976 to 2023*#IndvsAus #IndvAus

