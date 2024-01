INDvsSA 2nd Test: నిప్పులు చెరుగుతున్న సిరాజ్‌.. 15 పరుగులకే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయిన సఫారీలు

January 3, 2024 / 02:26 PM IST

INDvsSA 2nd Test: దక్షిణాఫ్రికాతో కేప్‌టౌన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో భారత స్టార్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌.. సఫారీలను వణికిస్తున్నాడు. సఫారీ స్టార్‌ బ్యాటర్‌ మార్క్‌రమ్‌తో పాటు తన కెరీర్‌లో ఆఖరి టెస్టు ఆడుతున్న డీన్‌ ఎల్గర్‌ను క్రీజులో కుదురుకోనీయకుండా చేశాడు. తొమ్మిదో ఓవర్లో బుమ్రా కూడా ట్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌ను ఔట్‌ చేశాడు. దీంతో సఫారీల 11 పరుగులకే మూడు వికెట్లు కోల్పోయారు. బుమ్రా, సిరాజ్‌ విజృంభణతో దక్షిణాఫ్రికా ఆత్మరక్షణలో పడింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన దక్షిణాఫ్రికాకు సిరాజ్‌ నాలుగో ఓవర్లోనే షాకిచ్చాడు. ఈ హైదరాబాదీ పేసర్‌ వేసిన నాలుగో ఓవర్లో రెండో బంతికి మార్క్‌రమ్‌.. జైస్వాల్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. సిరాజ్‌ తన తర్వాతి ఓవర్లో ఎల్గర్‌ను క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు. 9 పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోవడంతో తొలి టెస్టు ఆడుతున్న ట్రిస్టగన్‌ స్టబ్స్‌.. క్రీజులో నిలబడేందుకు తంటాలు పడ్డాడు. 11 బంతులాడిన స్టబ్స్‌ను బుమ్రా.. తొమ్మిదో ఓవర్లో మూడో బంతికి కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ కు క్యాచ్‌ ఇచ్చాడు.

Siraj gets the big fish of South Africa.

– Siraj on fire. 🔥pic.twitter.com/WATzhIigOz

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 3, 2024