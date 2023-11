INDvsNZ: వాంఖడేకు పోటెత్తిన సెలబ్రిటీలు.. టీమిండియా జెర్సీలో హంగామా చేస్తున్న యానిమల్

November 15, 2023 / 03:49 PM IST

INDvsNZ: ముంబైలోని అరేబియా సముద్రపు తీరాన ఉన్న ప్రఖ్యాత వాంఖడే స్టేడియం క్రికెట్‌ ఫీవర్‌తో ఊగిపోతోంది. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో భాగంగా భారత్‌ – న్యూజిలాండ్‌ మధ్య జరుగుతున్న తొలి సెమీఫైనల్స్‌ను వీక్షించేందుకు వాంఖడే పూర్తిస్థాయిలో నిండిపోగా ఈ మ్యాచ్‌ చూసేందుకు పలువురు సెలబ్రిటీలూ హాజరయ్యారు. ప్రముఖ ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం డేవిడ్‌ బెక్‌హమ్‌ ఈ మ్యాచ్‌కు ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరుకాగా బాలీవుడ్‌ నటులు సిద్ధార్థరాయ్‌ మల్హోత్రా.. అతడి భార్య కియారా అధ్వానీలే గాక జాన్‌ అబ్రహం, యానిమల్‌ హీరో రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌ కూడా మ్యాచ్‌ను తిలకిస్తున్నారు.

రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌ టీమిండియా జెర్సీ వేసుకుని మ్యాచ్‌కు హాజరవడమే గాక ఆట ఆరంభానికి ముందు కొంతసేపు చిట్‌చాట్‌తో సందడి చేశాడు. మ్యాచ్‌ మొదలుకావడానికంటే ముందే బెక్‌హమ్‌తో భారత క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్‌.. వాంఖడేలో ప్రేక్షకులకు అభివాదం చేశాడు. విండీస్‌ లెజెండరీ క్రికెటర్‌ సర్‌ వివిన్‌ రిచర్డ్స్‌ కూడా మ్యాచ్‌ను వీక్షిస్తున్నారు.

Kiara Advani, Siddharth Malhotra, John Abraham and Ranbir Kapoor in the stands. pic.twitter.com/2tM1t5ra0m

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 15, 2023