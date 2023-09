September 21, 2023 / 05:23 PM IST

Asian Games 2023 : భార‌త మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు(Indian Womens Team) ఆసియా గేమ్స్(Asian Games 2023) సెమీఫైన‌ల్లో అడుగు పెట్టింది. ఈరోజు మ‌లేషియా(Malaysia)తో జ‌ర‌గాల్సిన మ్యాచ్ వ‌ర్షం కార‌ణంగా ర‌ద్దు అయింది. దాంతో టీమిండియా సెమీస్‌కు చేరింది. మొద‌ట డాషింగ్ ఓపెన‌ర్ షఫాలీ వ‌ర్మ‌(67), జెమీమా రోడ్రిగ్స్(47 నాటౌట్) వీర బాదుడు బాద‌డంతో భార‌త్ 173 ర‌న్స్ కొట్టింది. మ‌లేషియా ఇన్నింగ్స్ మొద‌లైన కాసేప‌టికే వాన ప‌డింది. దాంతో, రిఫ‌రీలు భార‌త్‌ను విజేత‌గా ప్ర‌క‌టించారు.

భార‌త్, మ‌లేషియా మ్యాచ్‌కు వ‌రుణుడు ఆదిలోనే అడ్డుప‌డ్డాడు. దాంతో, టాస్ ఆల‌స్యంగా వేశారు. టాస్ గెలిచిన మ‌లేషియా కెప్టెన్ వినిఫ్రెడ్ దురాయ్ సింగ‌మ్‌(Winfred Duraisingam) రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాటింగ్ ఈజీ అవుతుంద‌ని ఫీల్డింగ్ తీసుకుంది. కానీ, టీమిండియా ప్లేయ‌ర్లు ధ‌నాధ‌న్ ఆట‌తో చెల‌రేగారు. కెప్టెన్ స్మృతి మంధానా(27), డాషింగ్ ఓపెన‌ర్ షఫాలీ వ‌ర్మ‌(67 బ39 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు) తొలి వికెట్‌కు 60 ర‌న్స్ జోడించారు.

Women’s Cricket Day 1⃣ at the #AsianGames

The weather’s interference led to a halt in today’s match between India and Malaysia.

Despite this, team 🇮🇳 advances to the semi-finals, thanks to their higher ranking 🥳

Looking forward to the team’s semis encounter!#HallaBol… pic.twitter.com/CrmPE5ScEA

— SAI Media (@Media_SAI) September 21, 2023