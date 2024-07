July 7, 2024 / 10:30 PM IST

Avinash Sable : భార‌త స్టీపుల్ ఛేజ్ ర‌న్న‌ర్ అవినాష్ సబ్లే (Avinash Sable) ప్యారిస్ డైమండ్ లీగ్‌లో బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు. పురుషుల 3 వేల మీట‌ర్ల పందెంలో అవినాశ్ కెరీర్‌లోనే అత్యుత్త‌మ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న క‌న‌బ‌రిచాడు. ఆదివారం జ‌రిగిన పోటీలో 8ః09.91 నిమిషాల్లో ల‌క్ష్యాన్ని చేరుకొని ఆరో స్థానంలో నిలిచాడు.

త‌న టైమింగ్‌ను మెరుగుపరుచుకున్న అవినాష్‌ ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్‌కు ముందు కొండంత ఆత్మ‌విశ్వాసాన్ని పోగు చేసుకున్నాడు. అంతేకాదు త‌న వ్య‌క్తిగ‌త రికార్డును అత‌డు 10వ సారి బ్రేక్ చేశాడు.

𝐀𝐯𝐢𝐧𝐚𝐬𝐡 𝐲𝐨𝐮 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 🔥🔥🔥

Avinash Sable creates NEW NATIONAL RECORD in 3000m SC

Avinash clocked 8:09.91 (breaking his own earlier NR of 8:11.20) on his way to respectable 6th place finish at prestigious Paris Diamond League @afiindia #ParisDL #Athletics pic.twitter.com/qQxQUNeCmG

— India_AllSports (@India_AllSports) July 7, 2024