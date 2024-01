January 12, 2024 / 12:59 PM IST

Asian Olympic Qualifiers : జ‌క‌ర్తాలో జ‌రుగుతున్న‌ఆసియా ఒలింపిక్ క్వాలిఫ‌య‌ర్‌లో భార‌త షూట‌ర్లు(Indian Shooters) ప‌త‌కాల పంట పండిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే పురుషుల 10 మీట‌ర్ల ఎయిర్ పిస్ట‌ల్ టీమ్ విభాగంలో వ‌రుణ్ తోమ‌ర్(Varun Tomar), అర్జున్ సింగ్ చీమా(Arjun Singh Cheema), ఉజ్వ‌ల్ మాలిక్ (Ujwal Malik) బృందం ప‌సిడి ప‌త‌కం కొల్ల‌గొట్టింది. తాజాగా అఖిల్ షోరాన్(Akhil Shoran), ఐశ్వ‌ర్య ప్ర‌తాప్ సింగ్ తోమ‌ర్(Aishwary Pratap Singh Tomar)లు ప‌సిడి, వెండి ప‌త‌కంతో మెరిశారు.

శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన‌ 50 మీట‌ర్ల రైఫీల్ 3 పొజిష‌న్ ఈవెంట్‌లో షోరాన్ 460.2 పాయింట్లుతో విజేత‌గా నిల‌వ‌గా.. టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో అద‌ర‌గొట్టిన తోమ‌ర్ 459.0 పాయింట్ల‌తో రెండో స్థానంతో స‌రిపెట్టుకున్నాడు. మూడో స్థానంలో నిలిచిన‌ థాయ్‌లాండ్‌కు చెందిన థొంగ్ఫాఫుమ్ వొంగ్‌స్కూడీ కాంస్య ప‌త‌కం అందుకున్నాడు.

Gold 🥇 Silver🥈 yet again! Making it quite a habit now as @AkhhiiChenu (centre) & #AishwaryTomar (left) finish 1-2 in the men’s 50m rifle 3 positions at the #AsiaOlympicQualification in Jakarta, 🇮🇩🔥🔥🇮🇳🇮🇳#IndianShooting pic.twitter.com/ohktSAvYpd

— NRAI (@OfficialNRAI) January 12, 2024