FIFA Rankings : స్వ‌దేశంలో ద‌మ్మురేపుతున్న‌ భార‌త ఫుట్‌బాల్ జ‌ట్టు(Indian Football Team) ఫిఫా ర్యాంకింగ్స్(FIFA Rankings) మెరుగుప‌రుచుకుంది. తాజాగా ఫిఫా ప్ర‌క‌టించిన ర్యాంకింగ్స్‌లో స‌బ్ -100లో చోటు సంపాదించింది. టీమిండియా వందలోపు ర్యాంకు సొంతం చేసుకోవ‌డం ఐదేళ్ల‌లో ఇదే మొద‌టిసారి కావ‌డం విశేషం. ప్ర‌స్తుతం భారత జ‌ట్టు 1208.69 పాయింట్ల‌తో 99వ ర్యాంక్‌లో ఉంది. టీమిండియా ఈ విష‌యాన్ని ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా పంచుకుంది.

2018లో చివ‌రిసారిగా భార‌త్ వంద లోపు ర్యాంకు సాధించింది. నిరుడు ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(FIFA WC 2022) గెలిచిన అర్జెంటీనా అగ్ర‌స్థానం ద‌క్కిచుకుంది. ర‌న్న‌ర‌ప్ ఫ్రాన్స్, బ్రెజిల్, ఇంగ్లండ్, బెల్జియం జ‌ట్లు ఆ త‌ర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.

