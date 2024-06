June 17, 2024 / 04:56 PM IST

Team India : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ కప్ తొమ్మిదో సీజ‌న్‌లో భార‌త జ‌ట్టు(Team India) కీల‌క మ్యాచ్‌ల‌కు సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. హ్యాట్రిక్ విజ‌యాల‌తో రెండో రౌండ్‌కు చేరిన టీమిండియా సూప‌ర్ – 8 మ్యాచుల్లో విజ‌య‌మే ల‌క్ష్యంగా బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. సోమ‌వారం క‌రీబియ‌న్ గ‌డ్డ‌పై కాలు మోపిన టీమిండియా క్రికెట‌ర్లు స‌ముద్రం ఒడ్డున సేద‌దీరారు.

కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌, విరాట్ కోహ్లీ, రింకూ సింగ్.. త‌దిత‌రులంతా బార్బ‌డోస్ (Barbados) ప‌ట్టణంలోని క‌డ‌లి తీరంలో స‌ర‌దాగా గ‌డిపారు. అక్క‌డి బీచ్‌లో హుషారుగా వాలీబాల్ (Beach Valleyball) ఆడారు. బీసీసీఐ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన ఆ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది.

📍 Barbados

Unwinding at the beach 🌊, the #TeamIndia way! #T20WorldCup pic.twitter.com/4GGHh0tAqg

— BCCI (@BCCI) June 17, 2024