July 5, 2024 / 06:58 PM IST

INDW vs SAW : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై వ‌న్డే సిరీస్, ఏకైక టెస్టులో ద‌క్షిణాఫ్రికాను చిత్తు చేసిన‌ భార‌త మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు టీ20 సిరీస్‌కు సిద్ద‌మైంది. చెపాక్ స్టేడియం వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న తొలి మ్యాచ్‌లో కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ ప్ర‌త్య‌ర్థిని బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది. వ‌న్డే, టెస్టు మ్యాచ్‌లో ప‌రాభ‌వంతో ర‌గిలిపోతున్న ద‌క్షిణాఫ్రికా పొట్టి సిరీస్‌లో ప‌రువు కాపాడుకోవాల‌నే ప‌ట్టుద‌లతో ఉంది.

ఇక తొలి వ‌న్డే సిరీస్‌లో సెంచ‌రీలతో చెల‌రేగిన మంధాన.. ఏకైక‌ టెస్టుమ్యాచ్‌లో డ‌బుల్ సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కిన ష‌ఫాలీ వ‌ర్మ మ‌రోసారి బ్యాటు ఝులిపించేందుకు రెడీ అయిపోయారు. ఈ ఓపెనింగ్ జోడీని నిలువ‌రించ‌గ‌లిగితేనే స‌ఫారీ జ‌ట్టు విజ‌యంపై ఆశ‌లు పెట్టుకోవాల్సిన ప‌రిస్థితి. మ‌రోవైపు ప‌ర్యాట‌క జ‌ట్టుకు కెప్టెన్ లారా, ఆల్‌రౌండ‌ర్ మ‌రిజానె కాప్‌లు కీల‌కం కానున్నారు.

భార‌త జ‌ట్టు : ష‌ఫాలీ వ‌ర్మ‌, స్మృతి మంధాన‌, ద‌యాల‌న్ హేమ‌ల‌త‌, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్(కెప్టెన్), రీచా ఘోష్(వికెట్ కీప‌ర్), దీప్తి శ‌ర్మ‌, పూజా వ‌స్త్రాక‌ర్, రాధా యాద‌వ్, ఆశా శోభ‌న‌, రేణుకా సింగ్.

ద‌క్షిణాఫ్రికా జ‌ట్టు : లారా వొల్వార్డ్త్(కెప్టెన్), తంజిమ్ బిష్త్, మ‌రిజానే కాప్, అన్నెకె బొస్చ్‌, కొలె ట్ర‌యాన్, న‌డినె డి క్లెర్క్, అన్నెరీ డెర్క్‌సెన్, ఎలిజ్ మ‌రి మార్క్స్, సినాలో జ‌ఫ్తా(వికెట్ కీప‌ర్), అయ‌బొంగ ఖాక‌, నొనుకెలెలెకొ ల‌బా.

It’s T20I time! We are in the last leg of SA’s tour of India 🍿 https://t.co/XXvMGTKq69 | #INDvSA pic.twitter.com/AqCkuU8SUg

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 5, 2024