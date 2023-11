November 15, 2023 / 12:53 PM IST

Ind Vs Nz | ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రపంచకప్‌లో కీలక సమరానికి రంగం సిద్ధమైంది. వాంఖడే వేదికగా (Wankhede Stadium) ఆతిథ్య భారత్‌, న్యూజిలాండ్‌ (India vs New Zealand) జట్ల మధ్య సెమీస్‌ పోరుకు వేళైంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు రెండు జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ ప్రారంభం కానుంది. అయితే, ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక మ్యాచ్‌కు ముందు బెదిరింపులు రావడం కలకలం రేపుతోంది.

వాంఖడే స్టేడియంలో భారత్‌ – న్యూజిలాండ్‌ మ్యాచ్‌ జరిగే సమయంలో హింసాత్మక ఘటన చోటు చేసుకోనుంది (threat of nefarious incident) అంటూ ఓ అజ్ఞాత వ్యక్తి ఎక్స్‌లో బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఈ మేరకు తుపాకీ, హ్యాండ్‌ గ్రనేడ్‌, బుల్లెట్‌ ఉన్న ఫొటోను ముంబై పోలీసులకు ట్యాగ్‌ చేశాడు. ఈ బెదిరింపు పోస్ట్‌తో ముంబై పోలీసులు (Mumbai Police) వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. వాంఖడే స్టేడియం వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. స్టేడియం పరిసర ప్రాంతాల్లో గట్టి నిఘాను ఏర్పాటు చేశారు.

Mumbai Police say, “An unidentified person posted a threat message to Mumbai Police on X (formerly Twitter) that a nefarious incident would be executed during the India vs New Zealand at Wankhede Stadium today. Strict vigilance is being done in the area around the stadium and…

