September 22, 2023 / 02:35 PM IST

Ind Vs Aus | ప్రపంచకప్‌నకు ముందు సన్నాహకాల్లో భాగంగా జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్లు నిలకడగా ఆడుతున్నారు. మూడు మ్యాచ్‌ల్లో భాగంగా మొహాలీ వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో 14.3 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 1 వికెట్‌ నష్టానికి 73 పరుగులు చేశారు. క్రీజులో వార్నర్ (44), స్మిత్ (20) ఉన్నారు.

అంత‌కుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆస్ట్రేలియాకు ఆరంభంలోనే భార‌త్ పేసర్ షమీ షాకిచ్చాడు. మహ్మద్ షమీ వేసిన‌ తొలి ఓవర్ నాలుగో బంతికి ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్ మిచెల్ మార్ష్.. శుభ్‌మన్ గిల్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు.

