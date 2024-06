June 22, 2024 / 05:40 PM IST

IND vs BAN : పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో అజేయంగా దూసుకెళ్తున్న‌ భార‌త జ‌ట్టు (Team India) శ‌నివారం బంగ్లాదేశ్‌ (Bangladesh)తో కీల‌క మ్యాచ్ ఆడ‌నుంది. సూప‌ర్ 8 ద‌శ‌ను విజ‌యంతో ఆరంభించిన టీమిండియా ఈ మ్యాచ్‌లోనూ గెలిస్తే సెమీస్ చేరిన‌ట్టే. ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లో బంగ్లాను చిత్తు చేసిన రోహిత్ సేన ఇప్పుడు అదే ఫ‌లితాన్ని పున‌రావృతం చేయాల‌ని భావిస్తోంది. టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ రికార్డులు కూడా టీమిండియా ఆధిప‌త్యాన్ని చాటుతున్నాయి.

ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ మెగా టోర్నీలో ఇరు జ‌ట్లు 13 సార్లు త‌ల‌ప‌డ్డాయి. భార‌త జ‌ట్ట ఏకంగా 12 విజ‌యాలు సాధించ‌గా.. బంగ్లాదేశ్ ఒకే ఒక్కసారి గెలిచింది. అది కూడా 2019లో. పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో పొరుగు జ‌ట్టుపై టీమిండియా అత్య‌ధిక స్కోర్.. 184/6. అయితే.. లో స్కోర్లు న‌మోదవుతున్న అంటిగ్వా పిచ్‌పై భార‌త బ్యాట‌ర్లు ఎంత స్కోర్ అందిస్తారో చూడాలి.

Eyes set on the #INDvBAN match 👌 #TeamIndia | #T20WorldCup

ప్ర‌స్తుతం బంగ్లా కంటే అన్ని విభాగాల్లో మెరుగ్గా ఉన్న భార‌త్‌కు ఓపెనింగ్ జోడీ త‌లనొప్పిగా మారింది. రోహిత్ శ‌ర్మ (Rohit Sharma) జ‌త‌గా ఇన్నింగ్స్ ఆరంభిస్తున్న విరాట్ కోహ్లీ (Virat Kohli) ఆశించిన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేయ‌లేక‌పోతున్నాడు. వీళ్లిద్దురూ ప‌వ‌ర్ ప్లేలోపే డ‌గౌట్‌కు చేరుతూ.. మిడిలార్డ‌ర్‌పై ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. దాంతో, ఆస్ట్రేలియాతో ఫైట్‌కు ముందు బంగ్లాపై రోకో జోడీ చెల‌రేగి ఆడాల‌ని మేనేజ్‌మెంట్ అనుకుంటోంది.

Virat Kohli and Rohit Sharma getting in a net session ahead of India’s #T20WorldCup clash against Bangladesh 👀 pic.twitter.com/jA0NsM7rEb

— ICC (@ICC) June 22, 2024