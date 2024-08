August 4, 2024 / 03:43 PM IST

Paris Olympics 2024 : ఒలింపిక్స్‌లో భార‌త పురుషుల హాకీ జ‌ట్టు (India Hockey Team) గ‌త వైభ‌వాన్ని కొన‌సాగిస్తూ సెమీఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. విశ్వ క్రీడ‌ల్లో వ‌రుస‌గా రెండోసారి సెమీస్‌కు అర్హ‌త సాధించింది. ఆదివారం జ‌రిగిన క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో భార‌త జ‌ట్టుబ్రిట‌న్‌ (Britan)పై అద్భుతం చేసింది. షూటౌట్‌లో 4-2తో బ్రిట‌న్‌పై జ‌య‌భేరి మోగించి ప‌సిడి ప‌త‌కానికి రెండ‌డుగుల దూరంలో నిలిచింది.

విశ్వ క్రీడ‌ల్లో జోరుమీదున్న భార‌త జ‌ట్టు గోల్డ్ మెడ‌ల్ వేట‌లో మ‌రో అడుగు వేసింది. ప్రీ క్వార్ట‌ర్స్‌లో బ‌ల‌మైన‌ ఆస్ట్రేలియాను 3-2తో ఓడించి 52 ఏండ్ల రికా ర్డు బ్రేక్ చేసిన భార‌త జ‌ట్టు బ్రిట‌న్‌పైనా పంజా విసిరింది. షూటౌట్‌లో తొలుత బ్రిట‌న్ ఆట‌గాళ్లు అల్బెరి జేమ్స్, వాల్లసె జాచ్‌లు గోల్ కొట్ట‌గా.. విలియ‌మ్స‌న్ కొన‌ర్, రోప‌ర్ ఫిలిప్‌లు బంతిని గోల్ పోస్ట్‌లోకి పంప‌లేక‌పోయారు.

A famous victory!!!!

What a game. What a Shootout.

Raj Kumar Pal with the winning penalty shot.

We are in the Semis.

India India 🇮🇳 1 – 1 🇬🇧 Great Britain

SO: 4-2

Harmanpreet Singh 22′ (PC)

Lee Morton 27′ #Hockey #HockeyIndia #IndiaKaGame #HockeyLayegaGold… pic.twitter.com/S01hjYbzGr

— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 4, 2024