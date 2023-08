India Beat West Indies In 3rd Odi By 200 Runs Clinches Series With 2 1

India Vs West Indies: 200 ర‌న్స్ తేడాతో విండీస్‌పై విక్ట‌రీ.. వ‌న్డే సిరీస్ ఇండియా కైవ‌సం

India Vs West Indies: విండీస్‌ను స్వంత గ‌డ్డ‌పై దారుణంగా ఓడించింది ఇండియా. మూడ‌వ వ‌న్డేలో 200 ర‌న్స్‌తో నెగ్గిన టీమిండియా.. వ‌న్డే సిరీస్‌ను 2-1 తేడాతో కైవ‌సం చేసుకున్న‌ది. ఇషాన్ కిష‌ణ్‌కు ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అవార్డు ద‌క్కింది. గిల్‌కు ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ మ్యాచ్ అవార్డు ద‌క్కింది.

August 2, 2023 / 09:13 AM IST

ట్రినిడాడ్‌: వెస్టిండీస్‌(West Indies)తో జ‌రిగిన వ‌న్డే సిరీస్‌ను ఇండియా(India) కైవ‌సం చేసుకున్న‌ది. 2-1 తేడాతో సిరీస్‌(ODI Series)ను గెలుచుకున్న‌ది. మూడ‌వ వ‌న్డేలో ఇండియా 200 ర‌న్స్ తేడాతో క‌రేబియ‌న్ల‌పై విక్ట‌రీ సాధించింది. రెండో వ‌న్డేలో దారుణంగా ఓట‌మి పాలైన ఇండియా మూడ‌వ వ‌న్డేలో చెల‌రేగింది. ఇండియ‌న్ టాప్ ఆర్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు దుమ్మురేపారు. ఇండియా నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో అయిదు వికెట్ల న‌ష్టానికి 315 ర‌న్స్ చేసింది. భారీ టార్గెట్‌తో బ‌రిలోకి దిగిన విండీస్ కేవ‌లం 151 ర‌న్స్‌కే ఆలౌటైంది. శార్దూల్ ఠాకూర్ 4, ముకేశ్ కుమార్ మూడు వికెట్లు తీసుకున్నారు.

A dominant display with both bat and ball helps India seal the ODI series 2-1 🙌 📝 Scorecard: https://t.co/5xUPFGtldi #WIvIND pic.twitter.com/7YIhekCHbY — ICC (@ICC) August 1, 2023

తొలుత టాస్ గెలిచిన విండీస్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. అయితే క‌రీబియ‌న్ టూర్‌లో మొద‌ట నిరాశ‌ప‌రిచిన శుభ‌మ‌న్ గిల్.. మూడ‌వ వ‌న్డేలో అద్భుత‌మైన ఆట‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించారు. 92 బంతుల్లో 85 ర‌న్స్ చేశాడ‌త‌ను. మ‌రో ఓపెన‌ర్ ఇషాన్ కిష‌ణ్‌తో క‌లిసి ఇద్ద‌రూ తొలి వికెట్‌కు 143 ర‌న్స్ జోడించారు. కిష‌ణ్ కూడా జోరుగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. అత‌ను 64 బంతుల్లో 77 ర‌న్స్ చేశాడు. ఓపెన‌ర్లు ఇచ్చిన ఊపును మిడిల్ ఆర్డ‌ర్ కూడా కొన‌సాగించింది.

3️⃣ ODIs

3️⃣ Fifty-plus scores

1️⃣8️⃣4️⃣ Runs Ishan Kishan was impressive & consistent with the bat and won the Player of the Series award 🙌 🙌#TeamIndia | #WIvIND pic.twitter.com/cXnTGCb73t — BCCI (@BCCI) August 1, 2023

సంజూ సాంస‌న్ 41 బంతుల్లో 51 ర‌న్స్ చేశాడు. ఇక కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా భారీ షాట్ల‌తో అల‌రించాడు. పాండ్యా కేవ‌లం 50 బంతుల్లో 70 ర‌న్స్ చేశాడు. దాంట్లో అయిదు సిక్స‌ర్లు, నాలుగు బౌండ‌రీలు ఉన్నాయి. ఇక భారీ టార్గెట్‌తో చేజింగ్ ప్రారంభించిన విండీస్‌కు ఆరంభంలో ముకేశ్ కుమార్ త‌న పేస్‌తో ఇబ్బందిపెట్టాడు. ప‌వ‌ర్‌ప్లేలో విండీస్ దూకుడును అత‌ను అడ్డుకున్నాడు. ముకేశ్ ఏడు ఓవ‌ర్ల‌లో 30 ర‌న్స్ ఇచ్చి మూడు వికెట్లు తీసుకున్నాడు. శార్దూల్ నాలుగు, జ‌య‌దేవ్ ఒక‌టి, కుల్దీప్ రెండు వికెట్లు తీసుకున్నారు. విండీస్ బ్యాట‌ర్ల‌లో మోతే(39 నాటౌట్‌), అల్జ‌రీ జోస‌ఫ్‌(26)లు తొమ్మిదో వికెట్‌కు 55 ర‌న్స్ జోడించడం విశేషం.

మూడ‌వ వ‌న్డేకు రోహిత్ శ‌ర్మ‌, విరాట్ కోహ్లీ దూరం ఉన్నారు.