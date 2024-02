February 16, 2024 / 04:50 PM IST

IND vs ENG 3rd Test | టీమిండియా వెటరన్‌ ఆఫ్‌స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ టెస్టులలో మరో అరుదైన ఘనత అందుకున్నాడు. ఇంగ్లండ్‌తో రాజ్‌కోట్‌ టెస్టులో అశ్విన్‌.. 500 వికెట్ల మైలురాయిని అందుకున్నాడు. ఇంగ్లండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భాగంగా ఆ జట్టు ఓపెనర్‌ జాక్‌ క్రాలేను ఔట్‌ చేయడంతో అశ్విన్.. ఐదొందల వికెట్ల క్లబ్‌లో చేరాడు. అశ్విన్‌ ఈ ఘనత సాధించడంతో అతడు పలు రికార్డులను అందుకున్నాడు. భారత్‌ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన అనిల్‌ కుంబ్లే తర్వాత రెండో స్థానంలో ఈ తమిళ తంబీయే ఉన్నాడు.

అంతర్జాతీయ స్థాయిలో టెస్టులలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్లలో అశ్విన్‌ 9 వ స్థానంలో ఉన్నాడు. ఈ జాబితాలో లంక దిగ్గజం ముత్తయ్య మురళీధరన్‌.. 800 వికెట్లతో ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత ఆసీస్‌ స్పిన్‌ దిగ్గజం షేన్‌వార్న్‌ (708) ఉండగా.. ఇంగ్లండ్‌ సీనియర్‌ బౌలర్‌ జేమ్స్‌ అండర్సన్‌.. 696 వికెట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. కుంబ్లే (619), స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ (604), గ్లెన్‌ మెక్‌గ్రాత్‌ (563), కోట్నీ వాల్ష్‌ (519), నాథన్‌ లియాన్‌ (517)లు అశ్విన్‌ కంటే ముందున్నారు.

నాలుగో స్పిన్నర్‌..

టెస్టులలో 500 ప్లస్‌ వికెట్లు తీసుకున్న నాలుగో స్పిన్నర్‌గా అశ్విన్‌ నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో మురళీధరన్‌ అగ్రస్థానంలో ఉండగా.. ఆ తర్వాత షేన్‌ వార్న్‌, నాథన్‌ లియాన్‌లు ఉన్నారు. అశ్విన్‌ నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడు.

అత్యంత వేగంగా..

బంతులపరంగా అత్యంత వేగంగా 500 వికెట్లు తీసిన బౌలర్లలో అశ్విన్‌ రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. మెక్‌గ్రాత్‌.. 25,528 బంతుల్లోనే ఈ ఘనత సాధించగా అశ్విన్‌.. 25,714 బంతుల్లో 500 వికెట్ల క్లబ్‌లో చేరాడు. ఈ క్రమంలో అశ్విన్‌.. అండర్సన్‌ (28,150), బ్రాడ్‌ (28,430), వాల్ష్‌ (28,833) ల రికార్డులను అధిగమించాడు. టెస్టులపరంగా చూసినా అశ్విన్‌.. మురళీధరన్‌ తర్వాత రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. మురళీధరన్‌.. 87 టెస్టులలో ఈ ఘనతను అందుకోగా అశ్విన్‌.. 98వ టెస్టులో సాధించాడు. కుంబ్లే (105), షేన్‌ వార్నర్‌ (108), గ్లెన్‌ మెక్‌గ్రాత్‌ (110)లు తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచారు.

