February 3, 2024 / 02:28 PM IST

IND vs ENG 2nd Test: విశాఖపట్నం వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో తొలి సెషన్‌లోనే బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన ఇంగ్లండ్‌ దూకుడు కొనసాగిస్తోంది. టీమిండియా స్టార్‌ బౌలర్ జస్ప్రిత్‌ బుమ్రా వరుస ఓవర్లలో రెండు కీలక వికెట్లు తీసినా ఇంగ్లండ్‌ ధాటిగానే ఆడుతోంది. ఓపెనర్‌ జాక్‌ క్రాలే (78 బంతుల్లో 76, 11 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) అర్థ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత బుమ్రా.. ఓలీ పోప్‌, జో రూట్‌లను ఔట్‌ చేశాడు. టీ విరామసమయానికి ఇంగ్లండ్‌.. 33 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 155 పరగులు చేసింది. బెయిర్‌ స్టో, బెన్‌ స్టోక్స్‌లు క్రీజులో ఉన్నారు.

లంచ్‌ తర్వాత (అప్పటికీ స్కోరు 32/0) క్రీజులోకి వచ్చిన ఇంగ్లండ్‌ ధాటిగానే ఆడింది. క్రాలే భారత స్పిన్నర్లను ఆటాడుకున్నాడు. ముఖ్యంగా అశ్విన్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని అతడు భారీ షాట్లు ఆడాడు. కానీ మరో ఓపెనర్‌ బెన్‌ డకెట్‌ (21) మాత్రం విఫలమయ్యాడు. కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌ వేసిన 11వ ఓవర్లో రెండో బంతికి డకెట్‌.. రజత్‌ పాటిదార్‌కు క్యాచ్‌ ఇవ్వడంతో ఇంగ్లండ్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. దీంతో 59 పరుగుల తొలి వికెట్‌ భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది.

డకెట్‌ నిష్క్రమించినా క్రాలే.. పోప్‌ (23) తో కలిసి రెండో వికెట్‌కు 55 పరుగులు జోడించాడు. వేగంగా ఆడుతున్న క్రాలేను అక్షర్‌ పెవిలియన్‌ చేర్చాడు. 23వ ఓవర్లో మూడో బంతికి భారీ షాట్‌ ఆడబోయిన క్రాలే.. శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ అద్భుతమైన క్యాచ్‌ అందుకోవడంతో పెవిలియన్‌ చేరాడు. అతడి స్థానంలో వచ్చిన జో రూట్‌ (5) మరోసారి నిరాశపరిచాడు. బుమ్రా వేసిన 26వ ఓవర్లో ఐదో బంతికి రూట్‌.. స్లిప్స్‌లో గిల్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. బుమ్రా మరుసటి ఓవర్లో ఓలీ పోప్‌ను సూపర్‌ యార్కర్‌తో క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు.

