February 3, 2024 / 04:34 PM IST

IND vs ENG 2nd Test: టీమిండియా స్టార్‌ పేసర్‌ జస్ప్రిత్‌ బుమ్రా ఆరు వికెట్లతో చెలరేగడంతో వైజాగ్‌లో ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో భారత్‌కు కీలక ఆధిక్యం లభించింది. మూడో సెషన్‌కు ముందు 155-4తో ఉన్న ఇంగ్లండ్‌ను బుమ్రా, కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌లు దెబ్బతీశారు. ధాటిగా ఆడాలని యత్నించిన బెయిర్‌ స్టో (25)ను బుమ్రా ఔట్‌ చేయగా.. బెన్‌ ఫోక్స్‌ను కుల్‌దీప్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు. ఒంటరిపోరాటం చేసిన బెన్‌ స్టోక్స్‌ (47)ను బుమ్రా బౌల్డ్‌ చేసిన బంతి ఈ మ్యాచ్‌కే హైలైట్‌. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లండ్‌.. 55.5 ఓవర్లలో 253 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. దీంతో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారత్‌కు 143 పరుగుల కీలక ఆధిక్యం దక్కింది.

టీ విరామానికి 33 ఓవర్లలో 155-4గా ఉన్న ఇంగ్లండ్‌.. ఆ తర్వాత 22.5 ఓవర్లు మాత్రమే ఆడింది. మూడో సెషన్‌కు వచ్చిన ఇంగ్లండ్‌కు సెషన్‌ రెండో ఓవర్లోనే బుమ్రా షాకిచ్చాడు. బుమ్రా వేసిన బంతి బెయిర్‌ స్టో బ్యాట్‌ను ముద్దాడుతూ స్లిప్స్‌లో గిల్‌ చేతికి చిక్కాడు. బెయిర్‌ స్టో స్థానంలో వచ్చిన వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ బెన్‌ ఫోక్స్‌ (6)ను కుల్‌దీప్‌ 38 ఓవర్లో రెండో బంతికి క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు. కుల్‌దీప్‌ 42వ ఓవర్లో మూడో బంతికి రిహన్‌ అహ్మద్‌ను ఔట్‌ చేశాడు.

Jasprit Bumrah cleaned up Ben Stokes and his reactions says it all.

– Bumrah is a Freak, Absolute genius…!!!! pic.twitter.com/nlr0AKJGB4

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) February 3, 2024